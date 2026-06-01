Paola Turbay volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un intercambio de opiniones con Margarita Rosa de Francisco a propósito de sus recientes comentarios sobre la situación política y económica de Colombia.

Lea también: Margarita Rosa de Francisco responde a viral video de Paola Turbay

La polémica comenzó después de que la actriz bogotana compartiera un video en el que expresó fuertes críticas a la administración del presidente Gustavo Petro. En la publicación, además de cuestionar aspectos de la gestión gubernamental, reveló sus afinidades políticas al mencionar que respaldó electoralmente a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Margarita Rosa cuestionó los argumentos de Paola Turbay

Las declaraciones de Turbay generaron un intenso debate en redes sociales, donde recibió tanto mensajes de apoyo como numerosas críticas. Entre las voces que reaccionaron se destacó la de Margarita Rosa de Francisco, quien cuestionó la postura expuesta por su colega.

A través de sus redes sociales, la caleña aseguró que el discurso presentado por la protagonista de 'Ana de nadie' corresponde a argumentos repetidos por sectores políticos de derecha y puso en duda la rigurosidad de las afirmaciones compartidas en el video.

“Es la letanía que repite hasta el cansancio la gente de bien (...) Ella dice que ha hecho la tarea. Creo que la tarea a la que se refiere es la de estudiarse el guion que repiten sin ningún rigor sectores de la derecha”, expresó la reconocida actriz y escritora.