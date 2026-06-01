Paola Turbay volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de protagonizar un intercambio de opiniones con Margarita Rosa de Francisco a propósito de sus recientes comentarios sobre la situación política y económica de Colombia.
La polémica comenzó después de que la actriz bogotana compartiera un video en el que expresó fuertes críticas a la administración del presidente Gustavo Petro. En la publicación, además de cuestionar aspectos de la gestión gubernamental, reveló sus afinidades políticas al mencionar que respaldó electoralmente a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Margarita Rosa cuestionó los argumentos de Paola Turbay
Las declaraciones de Turbay generaron un intenso debate en redes sociales, donde recibió tanto mensajes de apoyo como numerosas críticas. Entre las voces que reaccionaron se destacó la de Margarita Rosa de Francisco, quien cuestionó la postura expuesta por su colega.
A través de sus redes sociales, la caleña aseguró que el discurso presentado por la protagonista de 'Ana de nadie' corresponde a argumentos repetidos por sectores políticos de derecha y puso en duda la rigurosidad de las afirmaciones compartidas en el video.
“Es la letanía que repite hasta el cansancio la gente de bien (...) Ella dice que ha hecho la tarea. Creo que la tarea a la que se refiere es la de estudiarse el guion que repiten sin ningún rigor sectores de la derecha”, expresó la reconocida actriz y escritora.
La respuesta de Paola Turbay: cifras y datos sobre la ejecución presupuestal
Lejos de ignorar los comentarios, Paola Turbay decidió responder públicamente mediante una publicación en Instagram, donde aseguró que sus argumentos estaban sustentados en datos oficiales y no en opiniones personales.
“Con mucho respeto y aprecio, quiero compartir algunos datos sobre lo que dijiste. Esto no son mis opiniones; son cifras públicas que cualquier persona puede verificar directamente en los portales del gobierno colombiano”, manifestó la actriz.
Entre los puntos destacados de su respuesta, Turbay rechazó la afirmación de que el Congreso hubiera desfinanciado al Gobierno Nacional. Según explicó, el presupuesto aprobado para 2024 fue el más alto en la historia del país y, a su juicio, las dificultades fiscales obedecen a otros factores.
Asimismo, sostuvo que durante el actual cuatrienio el gasto de funcionamiento del Estado aumentó significativamente, mientras que los recursos destinados a inversión social e infraestructura registraron niveles de ejecución cada vez menores.
El debate político que divide opiniones en redes
La discusión entre Paola Turbay y Margarita Rosa de Francisco rápidamente se viralizó y abrió un nuevo capítulo en el debate político que suele trasladarse a las plataformas digitales.
Mientras algunos usuarios respaldaron la decisión de Turbay de presentar cifras para defender su posición, otros apoyaron las críticas de Margarita Rosa y consideraron que los datos pueden tener interpretaciones diferentes según el contexto económico y político.
Lo cierto es que el intercambio volvió a poner en evidencia la influencia que ambas figuras tienen en la opinión pública colombiana. Con trayectorias consolidadas en la televisión y el entretenimiento nacional, las dos artistas continúan generando conversación más allá de los escenarios y las pantallas, esta vez en medio de una discusión sobre la gestión gubernamental y el rumbo del país.