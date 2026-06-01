Después de evitar debates, Cepeda reta a De la Espriella y recibe una dura respuesta

El anuncio marca un cambio en la campaña de Cepeda, que durante la primera vuelta fue cuestionado por no asistir a varios debates presidenciales. En esa etapa, el candidato sostuvo que no aceptaría todos los formatos y planteó reparos sobre temas, moderadores y condiciones de imparcialidad.

La discusión sobre los debates ya había sido uno de los puntos de tensión de la campaña. Tanto Cepeda como De la Espriella estuvieron ausentes de varios espacios convocados por medios de comunicación, mientras otros candidatos insistían en que los punteros debían contrastar sus propuestas frente a los electores.

La respuesta de De la Espriella

La respuesta de Abelardo de la Espriella llegó también en X y mantuvo el tono confrontacional que ha marcado su campaña. El abogado le respondió a Cepeda: “¿Ahora sí, cobarde?”, y condicionó el debate al reconocimiento de los resultados de la primera vuelta.

“Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió De la Espriella. En el mismo mensaje rechazó que el encuentro se tramite por medio de negociadores y pidió que sea “de cara al pueblo y sin condiciones”.

El candidato también acusó a Cepeda y al presidente Gustavo Petro de ejecutar un plan para “robarse las elecciones” y pidió a los medios de comunicación fijar fecha y hora para el debate. Además, los exhortó a reclamar que el mandatario y el candidato del Pacto Histórico reconozcan el resultado de las urnas.