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Cepeda reta a De la Espriella a debatir y recibe una dura respuesta

Lun, 01/06/2026 - 09:03
Iván Cepeda convocó a Abelardo de la Espriella a un debate antes de la segunda vuelta. El abogado respondió con condiciones.
Después de evitar debates, Cepeda reta a De la Espriella y recibe una dura respuesta
Créditos:
EFE

Iván Cepeda retó a Abelardo de la Espriella a un debate político y electoral antes de la segunda vuelta presidencial. La respuesta del candidato que lideró la primera vuelta elevó el tono de la campaña y puso sobre la mesa las condiciones del posible encuentro.

El debate que no ocurrió en primera vuelta

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció este lunes 1 de junio que emplazó a un debate a Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta presidencial. El llamado se produjo un día después de la primera vuelta, en la que ambos quedaron como los dos candidatos más votados.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, escribió Cepeda en su cuenta de X. El senador agregó que las condiciones del encuentro serán acordadas por las personas que designará para ese fin, cuyos nombres, según dijo, dará a conocer.

 

 

 

 

El anuncio marca un cambio en la campaña de Cepeda, que durante la primera vuelta fue cuestionado por no asistir a varios debates presidenciales. En esa etapa, el candidato sostuvo que no aceptaría todos los formatos y planteó reparos sobre temas, moderadores y condiciones de imparcialidad.

La discusión sobre los debates ya había sido uno de los puntos de tensión de la campaña. Tanto Cepeda como De la Espriella estuvieron ausentes de varios espacios convocados por medios de comunicación, mientras otros candidatos insistían en que los punteros debían contrastar sus propuestas frente a los electores.

La respuesta de De la Espriella

La respuesta de Abelardo de la Espriella llegó también en X y mantuvo el tono confrontacional que ha marcado su campaña. El abogado le respondió a Cepeda: “¿Ahora sí, cobarde?”, y condicionó el debate al reconocimiento de los resultados de la primera vuelta.

“Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, escribió De la Espriella. En el mismo mensaje rechazó que el encuentro se tramite por medio de negociadores y pidió que sea “de cara al pueblo y sin condiciones”.

El candidato también acusó a Cepeda y al presidente Gustavo Petro de ejecutar un plan para “robarse las elecciones” y pidió a los medios de comunicación fijar fecha y hora para el debate. Además, los exhortó a reclamar que el mandatario y el candidato del Pacto Histórico reconozcan el resultado de las urnas.

 

 

La reacción se da después de que Cepeda y Petro expresaran reparos frente al preconteo electoral. El presidente ha dicho que solo reconocerá el resultado del escrutinio oficial, mientras que la campaña de Cepeda ha señalado que revisará las actas antes de aceptar plenamente las cifras.

Con el avance del preconteo, De la Espriella quedó en primer lugar con más de 10 millones de votos, mientras Cepeda se ubicó segundo con más de 9 millones. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que ambos deberán medirse nuevamente en las urnas el 21 de junio.

El posible debate se convierte ahora en uno de los primeros pulsos de la segunda vuelta. Por ahora, no hay fecha, formato ni medio confirmado. Lo que sí quedó claro es que el encuentro, si se realiza, estará atravesado por dos exigencias: Cepeda quiere pactar condiciones y De la Espriella exige primero el reconocimiento de los resultados.

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