El candidato Abelardo de la Espriella lanzó este domingo una advertencia al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a la izquierda al decirles que respeten el resultado de las elecciones y no intenten "desconocer la voluntad" expresada en la urnas, en las que fue el más votado para ir a segunda vuelta.



Con prácticamente la totalidad de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y en segundo lugar quedó Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones de votos (40,90 %).



"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar", manifestó De la Espriella durante un discurso pronunciado en Barranquilla tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta, que el mandatario dijo que no acepta, mientras que Cepeda puso en duda las cifras obtenidas.



El excéntrico y millonario candidato llegó al malecón de Barranquilla a bordo de una embarcación por el río Magdalena y le habló a sus seguidores desde una tarima protegida por un cristal blindado y decorada con luces amarillas, azules y rojas, los colores de Colombia.



La advertencia de De la Espriella llegó después de que Petro asegurara que no acepta los resultados del preconteo y que únicamente reconocerá los resultados oficiales emitidos por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.