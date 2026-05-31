¿Cómo votaron las regiones en primera vuelta?

El centro del país y los Llanos se inclinaron por De la Espriella
Los resultados muestran que el candidato de Defensores de la Patria encontró sus principales fortalezas en el centro del país, aunque los resultados estuvieron apretados. En Antioquia obtuvo el 54,36 % de los votos, mientras que en Boyacá alcanzó el 50,48 % y en Cundinamarca el 45,24 %.
La tendencia también se extendió en algunos departamentos de la región de Orinoquía. En Arauca logró el 51,28 % de los sufragios, en Casanare alcanzó el 61,25 % y en Meta obtuvo el 52,15 %. Por otro lado, Norte de Santander fue el departamento que apoyó con más fuerza a De la Espriella, con el 70,61%.
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Cepeda dominó en Bogotá, el Caribe y el Pacífico
Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, consiguió importantes victorias en la capital del país y en varias regiones periféricas.
La región Caribe volvió a convertirse en uno de los principales bastiones electorales de la izquierda colombiana. En Atlántico alcanzó el 52,12 % de los votos y en Bolívar llegó al 54 %. Además, obtuvo mayorías en Córdoba (55,55 %), La Guajira (55,29 %) y Magdalena (52,26 %).
En Bogotá fue el candidato más votado con el 41,67 % de los sufragios. También obtuvo amplios respaldos en el sur del país pues en Amazonas logró el 55,31 % y el 56,44 % en Guainía. Sin embargo, los resultados más contundentes estuvieron en los departamentos de Cauca con el 68,37 %, en Chocó con el 75,67 %, Putumayo con el 71,36 % y Vaupés y el 75,52 %.
Un mapa electoral similar al de 2022
La distribución territorial del voto guarda similitudes con la elección presidencial de 2022, cuando Gustavo Petro logró construir su victoria a partir del respaldo obtenido en Bogotá y en departamentos de la costa Caribe, el Pacífico y la Amazonía.
En aquella oportunidad, con porcentajes que oscilaban entre el 46% y el 70% Petro ganó en Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Amazonas y Cesar, Chocó, Nariño, Cauca y Vaupés.
Por otro lado, la votación obtenida por De la Espriella en la región Andina y la Orinoquía recuerda el comportamiento electoral que favoreció a Rodolfo Hernández hace cuatro años.
Los resultados de esta primera vuelta muestran que las divisiones geográficas del voto continúan siendo un factor determinante en la política colombiana. De cara a la segunda vuelta, los candidatos tendrán el desafío de conquistar regiones donde fueron minoría y atraer a los votantes de las fuerzas que quedaron por fuera de la contienda definitiva.
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