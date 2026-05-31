¿Cómo votaron las regiones en primera vuelta?

Cepeda dominó en Bogotá, el Caribe y el Pacífico

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, consiguió importantes victorias en la capital del país y en varias regiones periféricas.

La región Caribe volvió a convertirse en uno de los principales bastiones electorales de la izquierda colombiana. En Atlántico alcanzó el 52,12 % de los votos y en Bolívar llegó al 54 %. Además, obtuvo mayorías en Córdoba (55,55 %), La Guajira (55,29 %) y Magdalena (52,26 %).

En Bogotá fue el candidato más votado con el 41,67 % de los sufragios. También obtuvo amplios respaldos en el sur del país pues en Amazonas logró el 55,31 % y el 56,44 % en Guainía. Sin embargo, los resultados más contundentes estuvieron en los departamentos de Cauca con el 68,37 %, en Chocó con el 75,67 %, Putumayo con el 71,36 % y Vaupés y el 75,52 %.

Un mapa electoral similar al de 2022

La distribución territorial del voto guarda similitudes con la elección presidencial de 2022, cuando Gustavo Petro logró construir su victoria a partir del respaldo obtenido en Bogotá y en departamentos de la costa Caribe, el Pacífico y la Amazonía.

En aquella oportunidad, con porcentajes que oscilaban entre el 46% y el 70% Petro ganó en Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar, Magdalena, Amazonas y Cesar, Chocó, Nariño, Cauca y Vaupés.

Por otro lado, la votación obtenida por De la Espriella en la región Andina y la Orinoquía recuerda el comportamiento electoral que favoreció a Rodolfo Hernández hace cuatro años.

Los resultados de esta primera vuelta muestran que las divisiones geográficas del voto continúan siendo un factor determinante en la política colombiana. De cara a la segunda vuelta, los candidatos tendrán el desafío de conquistar regiones donde fueron minoría y atraer a los votantes de las fuerzas que quedaron por fuera de la contienda definitiva.

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