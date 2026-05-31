La jornada electoral presidencial cerró en Colombia con un balance positivo en seguridad, según la Policía Nacional, que reportó que no se registraron alteraciones al orden público durante el desarrollo de las votaciones.

Aunque el país votó en tranquilidad, las autoridades sí atendieron varios casos relacionados con posibles delitos electorales. En total, fueron capturadas 8 personas: cinco en Popayán por corrupción al sufragante, una en Cali por alteración de resultados electorales, una en Valledupar por voto fraudulento y una en La Cumbre, Valle del Cauca, por perturbación del certamen democrático.

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Además, la Policía reportó 6 capturas en flagrancia por hechos que afectaron el proceso electoral. Cinco ocurrieron en Funza, Cundinamarca, por daños en un colegio destinado como puesto de votación, y una más en Cumaral, Meta, por presunta suplantación de un testigo electoral.

Durante la jornada también se realizaron 84 capturas por orden judicial dentro del Plan Cazador, por delitos como homicidio, hurto y delitos sexuales. A esto se suman 37 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

La línea anticorrupción 157 recibió 98 llamadas, de las cuales 31 fueron verificadas por posibles delitos electorales. Las autoridades también adelantaron 20 verificaciones de incidentes relacionados con presuntas irregularidades.

Por su parte, el sistema URIEL recibió 804 quejas, 755 de ellas en Colombia, relacionadas con transparencia electoral. Las autoridades mantendrán el seguimiento durante las etapas posteriores del proceso, incluido el escrutinio.