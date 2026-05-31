De la Espriella y Cepeda superan los votos de Petro en primera vuelta de 2022

Con el 99,43% de mesas informadas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda superan la votación que Gustavo Petro obtuvo en la primera vuelta presidencial de 2022. La comparación corresponde al preconteo y no a la segunda vuelta en la que Petro fue elegido presidente.

Con el avance del 99,43% de mesas informadas, la primera vuelta presidencial de 2026 dejó un dato de comparación con la elección anterior: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda superan, por ahora, la votación que Gustavo Petro alcanzó en la primera vuelta de 2022.

De acuerdo con el boletín más reciente, De la Espriella registra 10.310.937 votos, equivalentes al 43,72%, mientras que Cepeda suma 9.649.081 votos, para un 40,92%. Ambos superan la cifra con la que Petro terminó como el candidato más votado en la primera vuelta de 2022.

En esa elección, Petro obtuvo 8.527.768 votos en el preconteo de primera vuelta, con el 40,33%. Ese resultado le permitió pasar a segunda vuelta junto con Rodolfo Hernández, quien ocupó el segundo lugar.

Una comparación solo con primera vuelta

La precisión es clave porque la cifra no debe confundirse con la votación final de Petro en 2022. En la segunda vuelta, el actual presidente fue elegido con más de 11,2 millones de votos, una cifra que, con este corte, aún no ha sido superada por ninguno de los candidatos de 2026.

En términos absolutos, De la Espriella supera el registro de Petro en primera vuelta de 2022 por cerca de 1,78 millones de votos. Cepeda, por su parte, lo supera por aproximadamente 1,12 millones de votos.

La diferencia también aparece en porcentaje. Mientras Petro marcó 40,33% en la primera vuelta de 2022, De la Espriella registra 43,72% y Cepeda 40,92% en el boletín actual.

El dato sigue siendo provisional

El resultado se da en una elección con alta concentración entre los dos primeros lugares. Detrás de De la Espriella y Cepeda aparece Paloma Valencia, con 1.632.167 votos, equivalentes al 6,92%, seguida por Sergio Fajardo, con 1.004.797 votos y 4,26%.

La Registraduría advierte que los boletines del preconteo tienen carácter informativo y no definen jurídicamente la elección. Por eso, las cifras pueden cambiar con el cierre total de mesas y, posteriormente, con los escrutinios oficiales.

Con este corte, la lectura central es que los dos candidatos que encabezan la elección superan el registro de Petro en la primera vuelta de 2022, pero no la votación con la que fue elegido presidente en segunda vuelta.