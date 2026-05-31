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Los candidatos presidenciales que, por ahora, quedarían sin reposición de votos

Dom, 31/05/2026 - 17:39
Con el 99,03% de mesas informadas, nueve fórmulas presidenciales quedarían por debajo del umbral del 4% para reposición.
Estos candidatos no alcanzarían la reposición de votos en la presidencial
Créditos:
EFE

Con el 99,03% de mesas informadas, nueve fórmulas presidenciales quedarían, por ahora, por debajo del umbral necesario para acceder a la reposición de gastos de campaña por voto. Los datos corresponden al preconteo y no tienen carácter definitivo.

Con el avance del 99,03% de mesas informadas, la elección presidencial de 2026 empieza a dejar una lectura adicional a la disputa por el paso a segunda vuelta. El preconteo también muestra cuáles campañas no alcanzarían, por ahora, el mínimo exigido para recibir reposición de votos.

De acuerdo con el boletín más reciente, la barrera clave es el 4% de los votos válidos. En términos aproximados, con este corte, ese umbral se ubica alrededor de los 940.000 votos. Las fórmulas que quedan por debajo de ese porcentaje no accederían a la reposición estatal de gastos de campaña por voto.

Quiénes quedarían por fuera

Con los datos actuales, las fórmulas que no alcanzarían el umbral son las de Claudia López, Raúl Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Gustavo Matamoros.

Claudia López registra 223.546 votos, equivalentes al 0,95%. Raúl Santiago Botero aparece con 204.883 votos, para un 0,87%. Más abajo se ubica Óscar Mauricio Lizcano, con 53.490 votos, equivalentes al 0,22%.

También figuran Miguel Uribe Londoño, con 28.403 votos y 0,12%; Sondra Macollins, con 19.710 votos y 0,08%; Roy Barreras, con 13.996 votos y 0,05%; Luis Gilberto Murillo, con 13.152 votos y 0,05%; Carlos Caicedo, con 12.580 votos y 0,05%; y Gustavo Matamoros, con 5.565 votos, equivalentes al 0,02%.

Fajardo se mantiene por encima del umbral

En contraste, Sergio Fajardo aparece con 1.000.974 votos, equivalentes al 4,26%, por lo que, con este corte, sí superaría la barrera mínima para acceder a la reposición. También están por encima Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia.

La reposición de gastos no opera de manera automática solo por superar el umbral. Las campañas deben cumplir con los reportes, soportes y reglas de financiación electoral, dentro de los topes establecidos por la autoridad correspondiente.

La Registraduría advierte que los boletines del preconteo tienen carácter informativo y no definen jurídicamente la elección. La situación definitiva dependerá de los escrutinios oficiales, en los que se revisan las actas, se resuelven reclamaciones y se consolidan los resultados.

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