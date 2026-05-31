¿Cómo identificar noticias falsas en época electoral?

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre varios casos de desinformación detectados durante la jornada electoral del 31 de mayo. En entrevista con Blu Radio, explicó que una de las modalidades más frecuentes son las cadenas de WhatsApp con información falsa sobre las reglas de votación.

Entre los casos identificados está la circulación de mensajes en Popayán dirigidos a jóvenes en donde se asegura que pueden votar así no tengan su cédula inscrita.Según la ley, esto es falso, pues un ciudadano solo puede ejercer su derecho al voto en el puesto de votación donde haya inscrito su cédula.

Barrios también alertó sobre mensajes fraudulentos dirigidos a colombianos en el exterior, en los que se afirma, sin pruebas, que se están suplantando números de cédula para generar desconfianza entre los electores.

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¿Qué es la desinformación electoral?

De acuerdo a una guía para combatir la desinformación compartida por la Fundación Gabo, basada en los apuntes de José Luis Peñarredonda, investigador del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), "la desinformación no es un fenómeno casual ni espontáneo. Es un sistema en sí. Detrás de cada pieza de contenido falso suele haber una red de cuentas, intereses económicos o políticos".

Por otro lado, de acuerdo a UNICEF, gran parte de la población se informa a través de internet, lo cual ha propiciado la difusión de noticias falsas. Según la organización, estas son las recomendaciones para evitar caer en la desinformación:

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Tips para no caer en noticias falsas:

1. Verificar la fuente

Antes de creer o compartir una noticia, confirme de dónde proviene. La información confiable suele citar fuentes verificables, documentos oficiales o expertos.

2. No quedarse con el titular

Las noticias falsas suelen usar títulos llamativos o exagerados para atraer clics. Lea siempre el contenido completo.

3. Desconfiar de enlaces sospechosos

Si una página le pide datos personales, correos o iniciar sesión para acceder a una noticia, actúe con precaución.

4. Revisar los detalles

Compruebe fotografías, cifras, logos y fechas. También es recomendable consultar medios y cuentas verificadas.

5. Pensar antes de compartir

La mejor forma de combatir la desinformación es verificar la información antes de reenviarla o publicarla.

6. Denunciar las noticias falsas

En Colombia, los contenidos falsos pueden reportarse a través del CAI Virtual. Si afecta a una entidad pública o del Gobierno se puede escribir al correo csirtgob@mintic.gov.co; y en caso de que afecte a una empresa privada al correo contacto@colcert.gov.co.