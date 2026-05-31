Petro y Benedetti mostraron su voto: ¿qué puede pasar?

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quedaron bajo cuestionamientos este domingo 31 de mayo luego de que circularan imágenes en las que mostraron su voto durante la jornada presidencial. La discusión no está centrada solo en el secreto del sufragio, sino en si el gesto puede ser interpretado como participación política desde cargos públicos.

La duda jurídica detrás del gesto

El episodio ocurrió en medio de una elección marcada por advertencias previas sobre la intervención de funcionarios en campaña. En el caso del presidente Petro, el hecho toma más peso porque días antes el Consejo de Estado le había ordenado abstenerse de difundir propaganda electoral, una decisión cuyo cumplimiento debía ser vigilado por la Procuraduría.

Mostrar el voto, por sí solo, no significa automáticamente que el sufragio quede anulado ni que exista una sanción inmediata. Sin embargo, el punto sensible está en otro lugar: si el acto fue una expresión individual de preferencia o si, por la investidura del presidente y del ministro, puede entenderse como una forma pública de respaldo a una candidatura.

La diferencia es clave. Un ciudadano particular puede revelar por quién votó. Pero un servidor público, especialmente si tiene autoridad política o administrativa, está sujeto a límites más estrictos durante una campaña. La ley prohíbe usar el cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.

¿Qué podría pasar con Petro y Benedetti?

En el caso de Petro, cualquier actuación tendría que pasar por el filtro de su fuero presidencial. Eso significa que una eventual revisión no avanzaría como la de un funcionario ordinario, sino a través de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ya había abierto una investigación de oficio por presunta intervención en política.

Ese expediente podría recibir nuevos elementos si congresistas, ciudadanos o autoridades consideran que mostrar el voto fue una manifestación de apoyo electoral desde la Presidencia. Aun así, no habría una consecuencia automática: tendría que evaluarse el contexto, la intención, la forma de difusión y si hubo uso del cargo para influir en los votantes.

Para Benedetti, el escenario es distinto. Como ministro del Interior, podría quedar bajo revisión disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que ya venía siguiendo posibles casos de participación política de miembros del gabinete. Si el organismo considera que hubo uso del cargo para intervenir en la contienda, podría abrir o ampliar una indagación.

La Ley 1952 de 2019 contempla como falta relacionada con intervención en política utilizar el cargo para participar en actividades de partidos, movimientos o controversias políticas. También sanciona usar el empleo para presionar o influir en procesos electorales. Por eso, la pregunta no es únicamente qué mostró cada uno, sino desde qué posición lo hizo y con qué alcance público.

Lo que sigue

Por ahora, el caso queda en el terreno de la revisión institucional. Las autoridades podrían recibir quejas, recopilar videos, analizar declaraciones y definir si el episodio se suma a investigaciones en curso.

La jornada electoral seguirá su trámite normal, pero el hecho deja un nuevo punto de tensión sobre la neutralidad de los funcionarios públicos en campaña. Si algún órgano de control decide actuar, el análisis girará menos sobre el voto como acto individual y más sobre si dos altos funcionarios con poder político convirtieron su preferencia electoral en un mensaje público de campaña.