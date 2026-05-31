¿Cuándo fue la última vez que un presidente ganó en primera vuelta?

La última vez que Colombia eligió presidente sin segunda vuelta fue en 2006, cuando Álvaro Uribe Vélez consiguió su reelección en la primera ronda. Desde entonces, todos los presidentes han tenido que pasar por una segunda votación.

El resultado que evitó la segunda vuelta

La última victoria presidencial en primera vuelta en Colombia ocurrió el 28 de mayo de 2006. Ese día, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fue reelegido para el periodo 2006-2010 sin necesidad de disputar una segunda ronda.

Uribe obtuvo 7.397.835 votos, equivalentes al 62,35 % de los votos válidos. Con ese resultado superó el umbral requerido para ganar en primera vuelta y dejó sin efecto la posibilidad de una nueva votación entre los dos candidatos más votados.

El segundo lugar fue para Carlos Gaviria Díaz, candidato del Polo Democrático Alternativo, quien recibió 2.613.157 votos, equivalentes al 22,02 %. En tercer lugar quedó Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal, con 1.404.235 votos, es decir, el 11,83 %.

Ese año, el censo electoral era de 26.731.700 ciudadanos habilitados para votar. Sin embargo, el dato clave para definir si había o no segunda vuelta no era el tamaño del censo, sino la mayoría obtenida entre los votos válidos depositados en la elección.

En total, durante esa jornada se registraron 12.041.737 votos, con una participación del 45,05 %. La votación de Uribe representó más de la mitad de los votos válidos, pero no de todo el censo electoral, una diferencia importante para entender cómo funciona la regla.

La regla que viene de la Constitución de 1991

La segunda vuelta presidencial existe en Colombia por la Constitución de 1991. La regla quedó establecida para evitar que un presidente sea elegido con una votación baja en escenarios de alta división entre candidatos.

Según el artículo 190 de la Constitución, el presidente debe ser elegido por la mitad más uno de los votos depositados por los ciudadanos. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, debe realizarse una nueva votación tres semanas después entre los dos aspirantes con mayor respaldo.

Desde que se aplicó ese mecanismo, el caso de Uribe ha sido excepcional. En 2002, también ganó en primera vuelta, con 5.862.655 votos y el 54,51 %, derrotando a Horacio Serpa, quien obtuvo 3.514.779 votos. Cuatro años después, repitió el resultado con una votación más alta.

Después de 2006, ningún presidente colombiano ha sido elegido en primera vuelta. Las elecciones de 2010, 2014, 2018 y 2022 se definieron en segunda ronda, luego de que ningún candidato lograra superar el umbral en la primera votación.

Por eso, cada elección presidencial vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta: si algún candidato alcanzará la mayoría suficiente desde el primer día o si Colombia tendrá que acudir, otra vez, a una segunda vuelta para definir quién llega a la Casa de Nariño.