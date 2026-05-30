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Iván Cepeda llama a elegir la esperanza sobre el miedo

Sáb, 30/05/2026 - 12:52
El candidato aseguró que su eventual gobierno dará garantías democráticas a la oposición y combatirá la corrupción.
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Créditos:
Campaña Iván Cepeda

A pocas horas de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda Castro dirigió un mensaje a la nación en el que pidió a los colombianos acudir masivamente a las urnas y elegir, según dijo, “la esperanza sobre el miedo”.

El candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida agradeció a los dirigentes de su coalición, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, jóvenes, activistas y voluntarios que acompañaron su campaña, en la que aseguró haber realizado 155 actos multitudinarios en el país.

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Cepeda afirmó que recibió un mandato para avanzar hacia un segundo gobierno progresista y consolidar transformaciones sociales, económicas y políticas. Entre sus principales promesas mencionó la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la garantía efectiva de derechos para las comunidades rurales, urbanas, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, clases medias y sectores productivos.

En su intervención, también envió un mensaje a los empresarios, a quienes reiteró su disposición al diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos. “Colombia necesita menos confrontación estéril y más construcción colectiva de soluciones”, señaló.

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El candidato se dirigió además a la Fuerza Pública y aseguró que, en un eventual gobierno suyo, continuará el fortalecimiento institucional para garantizar la seguridad humana, así como los avances salariales, prestacionales y pensionales de soldados y policías.

“Gobernaré para todas y todos los colombianos. Seré el jefe del Estado y no de una parte de la sociedad”, afirmó Cepeda, al prometer garantías democráticas para la oposición y un diálogo sincero y respetuoso.

Finalmente, aseguró que combatiría la corrupción, gobernaría desde los territorios y mantendría un compromiso con la paz, la reconciliación y la reparación integral de las víctimas.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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