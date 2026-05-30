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Colombia activa plan nacional para blindar las elecciones

Sáb, 30/05/2026 - 13:18
Autoridades nacionales reforzarán el monitoreo, la seguridad y la atención de alertas durante la jornada electoral.
PMU-Gobierno-elecciones-Colombia
Créditos:
Ministerio del Interior

El Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo activaron su dispositivo de seguimiento para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, con monitoreo en tiempo real desde el Puesto de Mando Unificado nacional y presencia institucional en todo el país.

El PMU nacional fue instalado en Bogotá con participación del Ministerio del Interior, Ministerio Público, cúpula militar, Defensoría del Pueblo, UNP, Consejo Nacional Electoral y Ministerio de Tecnologías. Desde allí se atenderán alertas relacionadas con orden público, vías, infraestructura, alumbrado y cualquier situación que pueda afectar la jornada.

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Para la seguridad de las elecciones, el Gobierno informó que habrá 408.000 integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos más de 120.000 policías y 160.000 hombres y mujeres del Ejército.

Según la Registraduría, en el país y el exterior se instalarán 13.742 puestos de votación y 122.016 mesas, de las cuales 118.346 estarán en Colombia y 3.670 en el exterior.

La Defensoría del Pueblo también tendrá un amplio despliegue: 1.825 servidoras y servidores públicos, junto con 395 defensores públicos, acompañarán la jornada en 338 municipios. Además, la entidad participará en los PMU nacional y departamentales, y hará monitoreo en tiempo real desde su sede nacional.

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El seguimiento especial estará concentrado en riesgos asociados al conflicto armado y a emergencias climáticas en Norte de Santander, Meta, Guaviare y Caquetá. También habrá presencia reforzada en departamentos como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Córdoba, Cesar, Santander y Cauca.

En Bogotá, la Defensoría acompañará 166 puestos de votación y más de 3.600 mesas, además de participar en el Puesto de Mando Unificado Distrital.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a votar de manera pacífica y a reportar cualquier situación que pueda afectar las garantías electorales. Las denuncias podrán hacerse en las mesas de justicia de los puestos de votación o a través de la Uriel, en la línea #623 y el correo denunciasuriel@mininterior.gov.co.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Elecciones 2026
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