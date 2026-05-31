Colombianos votan masivamente en Madrid

Con banderas tricolor, camisetas de la Selección Colombia y sombreros vueltiaos, miles de colombianos acudieron este domingo a votar en Madrid durante la primera vuelta presidencial.

La jornada en el pabellón satélite de la Casa de Campo tuvo un ambiente festivo y una afluencia superior a la registrada en años anteriores, según autoridades consulares y jurados electorales.

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En España, donde las votaciones comenzaron desde el lunes, más de 300.000 colombianos están inscritos para participar en estos comicios. Hasta el cierre del sábado, la participación en Madrid ya se acercaba a los niveles alcanzados en las elecciones de 2022.

El cónsul general de Colombia en Madrid, Javier Higuera, destacó que el proceso ha transcurrido con normalidad, transparencia y alta participación ciudadana, gracias al trabajo conjunto de jurados, testigos, observadores y auditores.

A falta de cifras oficiales de la Registraduría, las autoridades anticiparon un incremento importante en la participación de los colombianos residentes en la capital española.

La votación en el exterior hace parte de una jornada clave en la que Colombia elegirá presidente para el periodo 2026-2030 o definirá los dos candidatos que irán a segunda vuelta.