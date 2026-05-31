Iván Cepeda Castro nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Su nombre ha estado ligado durante décadas a la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz y los debates sobre memoria histórica en Colombia.

Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994, en un crimen por el que el Estado colombiano fue condenado internacionalmente. Ese hecho marcó gran parte de su trayectoria pública y política, orientada hacia la defensa de las víctimas del conflicto armado y la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

Formación académica y exilio

Cepeda estudió Filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid, en Sofía, Bulgaria, y posteriormente realizó una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Entre 1998 y 2004 vivió fuera del país debido a amenazas relacionadas con su labor como activista y defensor de derechos humanos. Actualmente cuenta con medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.

De activista a congresista

Antes de llegar al Congreso, fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una organización que agrupa a víctimas de violencia política y estatal en Colombia.

Su carrera legislativa comenzó en 2010 cuando fue elegido representante a la Cámara por Bogotá. Cuatro años después llegó al Senado, corporación en la que ha permanecido durante varios periodos consecutivos.

Durante su trabajo parlamentario lideró debates de control político relacionados con paramilitarismo, conflicto armado, tierras, derechos humanos y violencia de género. También impulsó la Ley 1719 de 2014, enfocada en combatir la impunidad en casos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto armado.

Diversas mediciones de opinión entre líderes políticos y académicos lo ubicaron en varias ocasiones entre los congresistas mejor calificados del país.