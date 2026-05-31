Iván Cepeda Castro nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Su nombre ha estado ligado durante décadas a la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la paz y los debates sobre memoria histórica en Colombia.
Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994, en un crimen por el que el Estado colombiano fue condenado internacionalmente. Ese hecho marcó gran parte de su trayectoria pública y política, orientada hacia la defensa de las víctimas del conflicto armado y la denuncia de violaciones a los derechos humanos.
Formación académica y exilio
Cepeda estudió Filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid, en Sofía, Bulgaria, y posteriormente realizó una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. Entre 1998 y 2004 vivió fuera del país debido a amenazas relacionadas con su labor como activista y defensor de derechos humanos. Actualmente cuenta con medidas de protección otorgadas por organismos internacionales.
De activista a congresista
Antes de llegar al Congreso, fue uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una organización que agrupa a víctimas de violencia política y estatal en Colombia.
Su carrera legislativa comenzó en 2010 cuando fue elegido representante a la Cámara por Bogotá. Cuatro años después llegó al Senado, corporación en la que ha permanecido durante varios periodos consecutivos.
Durante su trabajo parlamentario lideró debates de control político relacionados con paramilitarismo, conflicto armado, tierras, derechos humanos y violencia de género. También impulsó la Ley 1719 de 2014, enfocada en combatir la impunidad en casos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto armado.
Diversas mediciones de opinión entre líderes políticos y académicos lo ubicaron en varias ocasiones entre los congresistas mejor calificados del país.
Su papel en los procesos de paz
Uno de los aspectos más destacados de la trayectoria de Cepeda ha sido su participación en diferentes iniciativas de paz.
Entre 2012 y 2016 actuó como facilitador en las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP que concluyeron con la firma del Acuerdo de Paz en La Habana. También participó en acercamientos entre el Gobierno y el ELN y en procesos de diálogo con estructuras armadas ilegales durante distintos gobiernos.
Además, fue copresidente de las comisiones de paz tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, desde donde impulsó la participación de organizaciones sociales y víctimas en las discusiones sobre reconciliación y justicia transicional.
Reconocimientos internacionales
Su trabajo en derechos humanos le ha valido varios reconocimientos. En 2007 recibió la Medalla de la Libertad Roger Baldwin, otorgada por Human Rights First, y en 2015 obtuvo el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño.
Apoyos, críticas y controversias
Cepeda es una de las figuras más influyentes del progresismo colombiano, pero también una de las más polarizadoras.
Sus seguidores destacan su coherencia en temas de derechos humanos, paz y defensa de las víctimas. También valoran su papel en la implementación del Acuerdo de Paz y su trayectoria legislativa.
Sin embargo, sectores de oposición cuestionan su cercanía con los procesos de negociación con grupos armados y han criticado su respaldo a políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro, especialmente la estrategia de “Paz Total”. Además, su enfrentamiento judicial y político con el expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en uno de los episodios más relevantes y controvertidos de la política colombiana reciente.
La apuesta presidencial de 2026
En 2025 Iván Cepeda ganó la consulta interna del Pacto Histórico y se convirtió en el candidato presidencial de esa coalición para las elecciones de 2026. Su campaña ha estado centrada en la continuidad de algunas de las principales reformas impulsadas por el gobierno Petro, así como en propuestas relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz, la justicia social y la reforma agraria.
A sus 63 años, Cepeda enfrenta el mayor reto político de su carrera: intentar llegar a la Casa de Nariño después de más de tres décadas de activismo, trabajo legislativo y participación en procesos de paz que han marcado la historia reciente de Colombia.