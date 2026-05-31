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Paloma Valencia anuncia apoyo a De la Espriella

Dom, 31/05/2026 - 19:02
La senadora del Centro Democrático dijo que seguirá en la batalla para enfrentar a Iván Cepeda en segunda vuelta.
Paloma-Valencia-candidatura- Abelardo
Créditos:
Campaña Paloma Valencia

Paloma Valencia anunció que apoyará a Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, luego de quedar en tercer lugar en las elecciones de este domingo.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo De la Espriella”, afirmó la senadora del Centro Democrático en su primera declaración tras conocer los resultados.

Con casi la totalidad de las mesas informadas, De la Espriella fue el candidato más votado, con cerca de 10,3 millones de votos, seguido por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones. Valencia obtuvo alrededor de 1,6 millones de votos.

Lea también: De la Espriella y Cepeda, a segunda vuelta

La candidata aseguró que su respaldo busca evitar que Colombia quede, según dijo, en manos del “comunismo” o el “neocomunismo”, en referencia a Cepeda y al presidente Gustavo Petro.

Valencia también afirmó que se mantiene al lado de las ideas de libertad, progreso, iniciativa privada y protección de los sectores más pobres.

“Seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo”, señaló la senadora, al confirmar que su apoyo en segunda vuelta será para el candidato del movimiento Defensores de la Patria.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Paloma Valencia
Abelardo De La Espriella
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