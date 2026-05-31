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Petro desconoce preconteo que favoreció a De la Espriella

Dom, 31/05/2026 - 20:11
El presidente afirmó que solo reconocerá los resultados oficiales del escrutinio.
Gustavo-Petro-resultados-elecciones
Créditos:
Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro aseguró que no acepta los resultados del preconteo electoral divulgado por la Registraduría Nacional, que ubicó a Abelardo De la Espriella como el candidato más votado en la primera vuelta presidencial.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió el mandatario en X, al reiterar sus cuestionamientos sobre el sistema informático utilizado en el proceso electoral.

Petro sostuvo que únicamente reconocerá los resultados que salgan del escrutinio oficial, realizado por los jueces de la República, al recordar que el preconteo tiene carácter informativo y no validez jurídica.

Vea también: De la Espriella y Cepeda, a segunda vuelta

Según el presidente, existirían diferencias entre el censo electoral oficial y el utilizado por el software del proceso, con cerca de 800.000 personas adicionales. También aseguró que algunas mesas impugnadas mostrarían votos agregados, aunque no presentó pruebas públicas de esa afirmación.

El mandatario volvió a mencionar a los propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado en el centro de disputas con el Gobierno por contratos estatales y por su participación en procesos electorales.

Lea también: De la Espriella y Cepeda superan los votos de Petro en primera vuelta de 2022

Sus declaraciones contrastan con los partes de tranquilidad entregados por las autoridades electorales durante la jornada.

De acuerdo con los resultados preliminares, la segunda vuelta presidencial será entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, prevista para el próximo 21 de junio.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Gustavo Petro
Elecciones 2026
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