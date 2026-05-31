¿Qué hacía Belinda en Bogotá?

Belinda se encontraba en Bogotá trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. La artista llegó a Colombia para participar en las grabaciones de la serie Carlota, producción en la que interpreta a Carlota de México, la primera emperatriz del país norteamericano.

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Durante su estadía en la capital, la estrella del pop ha compartido con sus millones de seguidores varios momentos detrás de cámaras, despertando la curiosidad de sus fanáticos sobre los detalles de la producción y los lugares elegidos para el rodaje.

Belinda muestra adelantos de la serie desde Bogotá

A través de sus historias de Instagram, Belinda publicó diversas imágenes que permiten conocer parte del ambiente de trabajo que rodea la grabación de la serie.

Entre las fotografías compartidas aparece un retrato realizado a lápiz que recibió como obsequio de sus seguidores, gesto que agradeció públicamente. También mostró algunos de los escenarios utilizados para el rodaje, decorados con espejos, candelabros, mobiliario de estilo victoriano y equipos de producción cinematográfica.

Las publicaciones también dejaron ver al director de fotografía y operador de cámara Sergio Tigre Ortiz, quien hace parte del equipo encargado de dar vida a esta nueva apuesta audiovisual.

Miguel Ángel Silvestre también participa en la producción

Otro de los detalles que llamó la atención de los seguidores fue la aparición del actor español Miguel Ángel Silvestre, reconocido por producciones internacionales como Sense8 y Velvet.

En una de las imágenes compartidas por Belinda, ambos aparecen en un set ubicado en un espacio abierto, rodeados de carpas y elementos de ambientación. El actor sostiene una guitarra acústica mientras permanece sentado sobre un bloque de heno, una escena que despertó especulaciones sobre algunos momentos clave de la historia.

La presencia de Silvestre ha incrementado la expectativa alrededor de la serie, que reúne a importantes figuras de la actuación iberoamericana.

Belinda cantó en un reconocido bar de Bogotá

Más allá de las grabaciones, la artista mexicana también aprovechó su paso por la ciudad para compartir un momento especial con sus seguidores.

Belinda fue vista interpretando su exitoso tema “Luz sin gravedad” desde el segundo piso de la Sala de Despecho, un popular establecimiento ubicado en el sector del Parque de la 93. El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los asistentes y fanáticos de la cantante.

Pero eso no fue todo, parece que la actriz estaba hospedándose en el Four Seasons Casa Medina, en el nororiente de la capital colombiana, pues en redes se viralizaron fotos y videos de ella afuera del hotel junto a sus fans, un momento que realmente queda para el recuerdo.