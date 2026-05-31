La segunda vuelta presidencial comenzó marcada por las dudas sobre los resultados electorales. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aseguró que no reconocerá los resultados preliminares de la primera vuelta hasta que se aclaren varias inquietudes relacionadas con el censo electoral y las impugnaciones presentadas en algunas mesas de votación.

Desde Bogotá, tras conocerse el preconteo que lo ubicó en segundo lugar detrás de Abelardo De la Espriella, el senador afirmó que su campaña está verificando un presunto desfase de 885.000 personas en el censo electoral.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, aseguró el candidato ante sus seguidores.

Cepeda también manifestó que existen reportes de mesas de votación cuyos resultados fueron impugnados por testigos electorales del Pacto Histórico. Según explicó, su equipo de observación y seguridad electoral trabaja para establecer cuántos casos se presentaron y determinar si hubo comportamientos atípicos durante la jornada.

“Estamos verificando cuántas mesas presentan, según los primeros informes, votaciones atípicas”, señaló.

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El candidato sostuvo además que obtuvo “10 millones de votos mal contados” y defendió que el Pacto Histórico se consolidó como una de las principales fuerzas políticas del país en esta elección.

Durante su intervención, Cepeda también denunció una supuesta injerencia extranjera en el proceso electoral colombiano. En particular, señaló al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de presuntamente favorecer a la candidatura de Abelardo De la Espriella, una afirmación sobre la que no presentó pruebas.

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Las declaraciones del senador se suman a los cuestionamientos expresados horas antes por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no acepta los resultados del preconteo divulgado por la Registraduría Nacional y afirmó que únicamente reconocerá los resultados que surjan del escrutinio oficial realizado por los jueces de la República.

Pese a las dudas planteadas por el oficialismo, la Registraduría, los organismos de control y las autoridades electorales reportaron una jornada desarrollada con normalidad y sin alteraciones de orden público.

Con el preconteo de la primera vuelta prácticamente consolidado, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al presidente para el periodo 2026-2030.