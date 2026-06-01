Las elecciones presidenciales de 2026 continúan generando reacciones entre candidatos, simpatizantes y figuras cercanas a las campañas políticas. En medio del ambiente electoral, una de las voces que llamó la atención fue la de Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien decidió compartir un mensaje de agradecimiento tras meses de recorridos y encuentros con ciudadanos en distintas regiones del país y especialmente porque el cordobés obtuvo la mayor cantidad de votos en esta primera vuelta.

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A través de sus redes sociales, Pineda expresó su gratitud a quienes acompañaron el proyecto político liderado por el abogado y aspirante a la Presidencia, resaltando especialmente el respaldo recibido durante los eventos realizados a lo largo de la campaña.

¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella?

Aunque suele mantener un perfil más reservado que el de su esposo, Ana Lucía Pineda ha sido una de las figuras más visibles durante la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella. La pareja comparte una historia de amor que supera una década y que comenzó mucho antes de su matrimonio.

Ambos crecieron en Montería y se conocían desde la infancia. Sin embargo, fue años después, cuando coincidieron nuevamente en Bogotá, que surgió la relación sentimental que terminó consolidándose en matrimonio. Actualmente, conforman una familia junto a sus cuatro hijos y se han mostrado unidos durante los diferentes desafíos personales y profesionales que han enfrentado.

Durante la campaña presidencial, Pineda acompañó al candidato en múltiples actividades públicas, convirtiéndose en una de sus principales aliadas y en una figura cercana para muchos simpatizantes del movimiento.

El mensaje de agradecimiento que compartió tras las elecciones

Luego de la jornada electoral, Ana Lucía Pineda publicó un extenso mensaje en el que agradeció las muestras de afecto recibidas por parte de los ciudadanos durante los recorridos realizados en diferentes regiones del país.

En su pronunciamiento destacó la importancia de trabajar por valores y principios comunes, además de expresar su gratud por las experiencias vividas durante el proceso político.

“Gracias, Colombia. Gracias por recibirnos con tanto cariño, por cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento”, manifestó.