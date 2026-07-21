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Lina Tejeiro confirmó si será madre soltera y su respuesta sorprendió

La actriz Lina Tejeiro hizo una inesperada confesión al confirmar que será mamá soltera pero cuanto con el apoyo de muchas personas.
Lina Tejeiro
Créditos:
Instagram

La actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a sorprender a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su embarazo y responder una de las preguntas que más le hacían en redes sociales: si será madre soltera. La artista despejó todas las dudas a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde abrió un espacio para conversar con sus seguidores.

¿Lina Tejeiro será madre soltera?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó directamente si asumiría la maternidad sin una pareja. Entre risas, la actriz respondió: "¿Qué crees? ¿Qué crees?", antes de confirmar la noticia.

"Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente tengo personas que me cuidan y me quieren mucho. Están mis tíos, mis primos, mi mamá, que no cabe de la emoción, mis papás... Amor de sobra y compañía también, afortunadamente", expresó Tejeiro, dejando claro que afrontará esta etapa rodeada del apoyo de su familia.

Sus declaraciones fueron ampliamente comentadas por sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad con la que habló sobre uno de los momentos más importantes de su vida.

Gael, el nombre del bebé que nacerá en octubre

Además de confirmar que será madre soltera, Lina Tejeiro también reveló recientemente el nombre y el género de su primer hijo. La actriz anunció que espera un niño, que llevará por nombre Gael y cuyo nacimiento está previsto para octubre.

La noticia la dio a conocer de una manera sencilla y emotiva. A través de Instagram compartió las fotografías de una pequeña camiseta de la Selección Colombia con el nombre "Gael", una publicación que sorprendió a sus seguidores, quienes esperaban una revelación de género mucho más elaborada.

Junto a las imágenes, la actriz escribió un mensaje desde la perspectiva de su futuro hijo: "Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. Nos vemos pronto".

Lina Tejeiro
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