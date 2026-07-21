Lina Tejeiro confirmó si será madre soltera y su respuesta sorprendió

La actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a sorprender a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su embarazo y responder una de las preguntas que más le hacían en redes sociales: si será madre soltera. La artista despejó todas las dudas a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde abrió un espacio para conversar con sus seguidores.

¿Lina Tejeiro será madre soltera?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó directamente si asumiría la maternidad sin una pareja. Entre risas, la actriz respondió: "¿Qué crees? ¿Qué crees?", antes de confirmar la noticia.

"Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente tengo personas que me cuidan y me quieren mucho. Están mis tíos, mis primos, mi mamá, que no cabe de la emoción, mis papás... Amor de sobra y compañía también, afortunadamente", expresó Tejeiro, dejando claro que afrontará esta etapa rodeada del apoyo de su familia.

Sus declaraciones fueron ampliamente comentadas por sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad con la que habló sobre uno de los momentos más importantes de su vida.