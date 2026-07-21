A través de sus redes sociales, el futbolista de la Selección Colombia Gustavo Puerta publicó varias fotografías del evento junto a Valeria, donde ambos aparecen sonrientes y tomados de la mano, reflejando la felicidad que sienten por la llegada de su primera hija.

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La encargada de dar la noticia fue Valeria Valencia, quien acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a la bebé que viene en camino.

"Dios nos eligió para ser tus papás, y a ti para llenar nuestra vida de un amor que no conocíamos. Te esperamos con todo nuestro corazón, mi princesa", escribió la futura mamá, conmoviendo a familiares, amigos y seguidores.