A través de sus redes sociales, el futbolista de la Selección Colombia Gustavo Puerta publicó varias fotografías del evento junto a Valeria, donde ambos aparecen sonrientes y tomados de la mano, reflejando la felicidad que sienten por la llegada de su primera hija.
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La encargada de dar la noticia fue Valeria Valencia, quien acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a la bebé que viene en camino.
"Dios nos eligió para ser tus papás, y a ti para llenar nuestra vida de un amor que no conocíamos. Te esperamos con todo nuestro corazón, mi princesa", escribió la futura mamá, conmoviendo a familiares, amigos y seguidores.
La decoración de la celebración estuvo inspirada en diferentes tonalidades de rosa. El lugar contó con un elegante montaje, arreglos florales y una mesa principal donde destacó una torta con la frase "Oh Baby", también decorada en color rosado, confirmando así que la pareja espera una niña.
En cuanto a sus atuendos, Valeria lució un delicado vestido rosado que combinó con la temática del evento, mientras que Gustavo Puerta optó por un estilo más casual con una camisa blanca y un pantalón color caqui. Ambos posaron abrazados y tomados de las manos, dejando ver la complicidad y el amor que los une en esta nueva etapa.
Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y colegas del futbolista, quienes les desearon lo mejor en la espera de la pequeña.
Con esta revelación, Gustavo Puerta y Valeria Valencia comienzan la cuenta regresiva para recibir a su hija, una noticia que ha llenado de ilusión a la pareja y que ahora comparten con quienes han seguido de cerca esta nueva etapa de sus vidas.