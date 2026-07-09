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Tras el Mundial 2026, ¿qué viene para la Selección Colombia?

Amistosos, eliminatorias y Copa América están a la vuelta de la esquina. Conozca las fechas.
Tras el Mundial 2026, ¿qué viene para la Selección Colombia?
Créditos:
EFE

La eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 fue un golpe duro, pero la 'Tricolor' debe levantar la cabeza y empezar a proyectar su futuro. El calendario no se detiene y el corto plazo trae grandes retos para el fútbol nacional. Esto es lo que viene para el equipo:

1. Definir la continuidad de Néstor Lorenzo 

Antes de asumir cualquier compromiso, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) debe determinar si renovará el proceso del estratega argentino o si buscará un nuevo timonel. Cabe recordar que el contrato actual del DT finaliza tras este Mundial, por lo que los directivos evalúan los pro y los contra de su gestión.

2. Dos fechas FIFA en el horizonte 

Tras la final del Mundial el próximo 19 de julio, el calendario internacional contempla dos ventanas para partidos amistosos donde la Selección volverá a tener acción:

  • Primera fecha: Del 21 de septiembre al 6 de octubre.
  • Segunda fecha: Del 9 al 17 de noviembre.

3. El arranque de las Eliminatorias al Mundial 2030 

A falta de confirmación oficial, el camino hacia la Copa del Mundo 2030 iniciaría en marzo de 2027. Se mantendría el formato de todos contra todos (pese a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser sedes inaugurales). Además, los dirigentes evalúan la creación de un nuevo torneo con cruces ante selecciones europeas.

4. La Copa América 2028 a la vista 

La 'Tricolor' tendrá una nueva revancha continental en la Copa América 2028. Aunque la Conmebol no ha definido las fechas exactas, toma mucha fuerza la idea de que Estados Unidos vuelva a repetir como la sede oficial del torneo.

 

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