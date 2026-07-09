Iván Cancino descarta eliminar la JEP en gobierno de De la Espriella

Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, afirmó que el próximo Gobierno no buscará acabar la JEP ni fusionar esa cartera con el Ministerio del Interior. La postura marca un ajuste frente a propuestas discutidas durante la campaña y después de las elecciones.

Cancino descarta acabar la JEP

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, aseguró que el gobierno entrante no tiene previsto eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz. En entrevista con Caracol Radio, el abogado sostuvo que la posición del próximo Ejecutivo será exigir resultados y revisar aspectos administrativos del tribunal, no desmontarlo.

La declaración es relevante porque durante la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella se habló de buscar caminos para acabar la JEP, tribunal creado como parte del sistema de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz. Sin embargo, Cancino señaló que, desde el Gobierno, la discusión se concentrará en su funcionamiento, sus tiempos y el uso de recursos públicos.

El ministro designado dijo que el Ejecutivo respetará la independencia de la JEP, aunque revisará gastos que, según su criterio, no estén directamente relacionados con las funciones del tribunal. También afirmó que la jurisdicción deberá responder por los avances de sus investigaciones cuando se cumplan los términos previstos.

Cancino planteó además dudas sobre el equilibrio en la aplicación de la justicia transicional. Según dijo, el próximo Gobierno pedirá que se aplique justicia a integrantes de la Fuerza Pública que hayan delinquido, pero también que exista un tratamiento equivalente para excombatientes de las Farc sometidos a la jurisdicción.

No habría fusión con Interior

El ministro designado también descartó, por ahora, una fusión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Cancino afirmó que no recomendaría esa decisión porque los problemas del sector justicia requieren una cartera con dedicación exclusiva, institucionalidad propia y capacidad técnica para responder a los desafíos del sistema judicial.

La posibilidad de unir ambas carteras había surgido en medio de las discusiones sobre reducción del tamaño del Estado en el gobierno entrante. Aunque el próximo Ejecutivo ha hablado de recortes y ajustes institucionales, Cancino sostuvo que el presidente electo le encomendó liderar el Ministerio de Justicia durante los cuatro años de gobierno.

El contexto jurídico también limita el margen de acción frente a la JEP. La jurisdicción fue incorporada al orden constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que definió su estructura, autonomía administrativa, presupuestal y técnica. Por eso, cualquier cambio de fondo requeriría decisiones legislativas y constitucionales, no solo una determinación del Ejecutivo.

Por ahora, el mensaje del próximo ministro marca una diferencia entre el discurso de campaña y la ruta inicial de gobierno. La JEP no saldría de la institucionalidad, pero sí quedaría bajo revisión política y administrativa desde el Ministerio de Justicia.