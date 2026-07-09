Más de 5.800 capturados en operativo internacional contra estafas: así operaban

Una operación internacional coordinada por Interpol, con la participación de fuerzas de seguridad de 97 países y territorios, dejó 5.811 personas detenidas y permitió bloquear 293 millones de dólares, unos 250 millones de euros, en activos ilícitos procedentes de estafas y blanqueo de capitales, informó este jueves la organización policial.

La operación, desarrollada entre el 15 de enero y el 30 de abril, estuvo dirigida contra las llamadas estafas de ingeniería social. Entre ellas se encuentran los fraudes mediante suplantación de identidad, falsas inversiones, romances en línea, extorsión sexual y estafas de correo electrónico empresarial, precisó Interpol en un comunicado.

Durante el operativo, las autoridades identificaron a más de 142.000 víctimas en todo el mundo. Además, analizaron 152.808 casos, resolvieron 23.715 investigaciones, bloquearon 31.014 cuentas bancarias e identificaron a 15.606 sospechosos.

Casos detectados durante la operación

Entre los casos destacados figura el desmantelamiento, en Esuatini, de una red dedicada al juego ilegal, el blanqueo de capitales y las estafas por suplantación, con 82 detenidos. Según Interpol, los delincuentes usaban una falsa comisaría de la Policía Federal, con uniformes y equipamiento simulados, para convencer a las víctimas de transferir dinero bajo el pretexto de proteger sus fondos.

En Tailandia, la Policía desarticuló una red que blanqueaba dinero obtenido mediante estafas románticas a través de criptomonedas. Uno de los sospechosos, de 20 años, gestionó más de 122,5 millones de dólares en apenas diez meses.

Asimismo, las autoridades de Singapur y Omán lograron bloquear una transferencia fraudulenta de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de suplantación de correo electrónico empresarial. En Palaos, por su parte, fueron deportadas 22 personas relacionadas con dos centros de estafas que operaban desde hoteles.

Interpol pide una respuesta coordinada

“Las estafas de ingeniería social siguen representando una amenaza significativa y ningún país puede hacerles frente por sí solo”, afirmó Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, quien defendió una respuesta internacional coordinada contra las redes de delincuencia financiera.

Entre los países participantes en la operación figuró España, así como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay en América Latina.

EFE