La ofensiva contra el hurto en Cali dejó un nuevo resultado operativo. Las autoridades desarticularon tres estructuras criminales y capturaron a 24 personas señaladas de dinamizar diferentes modalidades de robo en la ciudad.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, las investigaciones permitieron realizar 30 diligencias de registro y allanamiento contra las estructuras conocidas como Los Blindados, Los del Valla y Los Herederos, dedicadas al fleteo, hurto a personas, vehículos, establecimientos comerciales y conductores de plataformas digitales.

Durante los operativos fueron incautadas tres armas de fuego, munición, herramientas usadas para violentar sistemas de seguridad de vehículos, autopartes, celulares, estupefacientes y cuatro automotores. Además, las autoridades recuperaron siete vehículos que habían sido reportados como hurtados.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la administración seguirá trabajando con la Policía y la Fiscalía para reducir los hurtos en la ciudad.

“No descansaremos hasta brindar mayor seguridad a nuestra ciudad”, afirmó el mandatario.

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Así operaban las estructuras

Entre los resultados se destaca la desarticulación de Los Blindados, con ocho capturas y un imputado. Según las autoridades, esta estructura estaría dedicada al hurto de personas que salían de entidades financieras.

Otra de las bandas, Los del Valla, operaba en la Comuna 15. De acuerdo con la investigación, engañaban a conductores de plataformas digitales mediante falsos servicios para despojarlos de sus pertenencias de forma violenta.

La tercera estructura, Los Herederos, estaría dedicada al hurto de vehículos mediante las modalidades de atraco y halado. Las autoridades señalaron que usaban controles remotos universales y llaves artesanales para vulnerar sistemas de seguridad de automotores de alta gama.

La ofensiva también permitió la captura de alias Blin Blin, Kevin y José Miguel, requeridos por diferentes hechos de hurto de alto impacto ocurridos en la capital vallecaucana.

Cali reporta reducción en hurtos

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavidez, afirmó que las operaciones de inteligencia e investigación continuarán contra quienes persistan en estas actividades delictivas.

Las autoridades también llamaron la atención sobre la reincidencia de algunos integrantes de estas estructuras. Entre los capturados suman más de 100 anotaciones judiciales.

Según el balance oficial, entre enero y junio de 2026 se realizaron 3.913 capturas, un 16 % más que en el mismo periodo de 2025. En ese lapso, el hurto a personas se redujo 26 %, el hurto a residencias 17 %, el hurto a comercio 37 %, el hurto a automotores 22 %, el hurto a motocicletas 85 % y el hurto a celulares 34 %.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana también ha capturado a 623 personas por hurto, incautado 734 armas de fuego y recuperado 1.132 vehículos reportados como robados.

Con estos resultados, la Alcaldía y la Policía aseguran que mantienen una estrategia integral basada en prevención, inteligencia, investigación criminal y acción operativa para reducir el hurto en todas sus modalidades.