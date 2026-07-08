Así inició el primer empalme regional en Cúcuta: ¿cuáles son los temas en la agenda?

El presidente electo Abelardo de la Espriella inició este miércoles 8 de julio su agenda de empalmes regionales, con la que busca revisar las principales necesidades de cada departamento antes de su posesión, prevista para el próximo 7 de agosto.

De la Espriella llegó a la Gobernación de Norte de Santander para instalar el primero de los 32 empalmes territoriales y sostener una reunión con el gobernador William Villamizar.

En el encuentro también hacen presencia distintos integrantes de su equipo de gobierno, entre ellos los ministros designados Rodrigo Lara, Miguel Gómez y Jorge Eduardo Mora, además de su esposa, Ana Lucía Pineda.