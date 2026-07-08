Así inició el primer empalme regional en Cúcuta: ¿cuáles son los temas en la agenda?

El presidente electo Abelardo de la Espriella inició este miércoles 8 de julio su agenda de empalmes regionales, con la que busca revisar las principales necesidades de cada departamento antes de su posesión, prevista para el próximo 7 de agosto.
De la Espriella llegó a la Gobernación de Norte de Santander para instalar el primero de los 32 empalmes territoriales y sostener una reunión con el gobernador William Villamizar.
En el encuentro también hacen presencia distintos integrantes de su equipo de gobierno, entre ellos los ministros designados Rodrigo Lara, Miguel Gómez y Jorge Eduardo Mora, además de su esposa, Ana Lucía Pineda.
Entre los puntos centrales del encuentro estarán la seguridad fronteriza, la recuperación del control territorial, la reactivación económica, el comercio, la minería y el destrabe de proyectos de infraestructura en la región.
De la Espriella también ha planteado medidas para el Catatumbo y pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, trabajar en un paquete social para comunidades afectadas por el abandono y la violencia.
Las solicitudes de Cúcuta
El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció que presentará una agenda de necesidades territoriales. Entre sus prioridades están la conexión entre terminales, el avance de la doble calzada entre Bucaramanga y Cúcuta y la vinculación de la ciudad al sistema nacional de gas.
El arranque de estos empalmes regionales se da en medio de la suspensión del empalme nacional entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo.