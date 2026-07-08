Omar Bula Escobar será el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella. Su llegada a la Cancillería pone en primer plano a un perfil con trayectoria en Naciones Unidas, experiencia humanitaria y una agenda centrada en reordenar el servicio exterior.

Un canciller con carrera internacional

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, una de las carteras más visibles del próximo gobierno. La Cancillería tendrá bajo su mando la relación de Colombia con otros Estados, los organismos multilaterales, la política consular y la representación diplomática del país.

Bula Escobar no viene de una carrera electoral ni de cargos de elección popular. Su perfil está ligado a la diplomacia internacional, la gestión humanitaria y el trabajo en escenarios de crisis. Durante más de dos décadas estuvo vinculado a misiones y cargos relacionados con Naciones Unidas, especialmente en contextos marcados por guerras, hambrunas, emergencias de salud y conflictos políticos.

Su trayectoria incluye trabajo en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Ese recorrido lo ubica en un campo distinto al de varios nombramientos tradicionales en la política exterior colombiana: más cercano a la operación internacional, la asistencia humanitaria y la gestión de crisis que a la diplomacia partidista.