Omar Bula Escobar será el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella. Su llegada a la Cancillería pone en primer plano a un perfil con trayectoria en Naciones Unidas, experiencia humanitaria y una agenda centrada en reordenar el servicio exterior.
Un canciller con carrera internacional
El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, una de las carteras más visibles del próximo gobierno. La Cancillería tendrá bajo su mando la relación de Colombia con otros Estados, los organismos multilaterales, la política consular y la representación diplomática del país.
Bula Escobar no viene de una carrera electoral ni de cargos de elección popular. Su perfil está ligado a la diplomacia internacional, la gestión humanitaria y el trabajo en escenarios de crisis. Durante más de dos décadas estuvo vinculado a misiones y cargos relacionados con Naciones Unidas, especialmente en contextos marcados por guerras, hambrunas, emergencias de salud y conflictos políticos.
Su trayectoria incluye trabajo en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Ese recorrido lo ubica en un campo distinto al de varios nombramientos tradicionales en la política exterior colombiana: más cercano a la operación internacional, la asistencia humanitaria y la gestión de crisis que a la diplomacia partidista.
De Naciones Unidas al servicio exterior colombiano
En su hoja de vida aparecen cargos relacionados con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, conocido como ONU/PMA. Entre ellos figuran responsabilidades en Addis Abeba, Dakar, Panamá, Roma, Bagdad, El Cairo, Jartum, Brasilia y Quito.
Bula Escobar fue consultor senior en gestión y políticas en Etiopía, director y representante residente en Senegal, subdirector regional y coordinador de operaciones regionales en Panamá, subsecretario ejecutivo de la junta ONU/PMA en Roma, director de programa en Bagdad y coordinador regional para la oficina de Oriente Medio en El Cairo.
También ocupó cargos como coordinador de políticas de programas para África, jefe de emergencias y oficial de proyectos en Sudán, y oficial de proyectos en Brasil y Ecuador. Ese recorrido muestra una carrera construida alrededor de operaciones internacionales, atención a poblaciones vulnerables y administración de programas en terreno.
En formación académica, Bula Escobar tiene estudios en Administración de Empresas, Ciencias Económicas, gestión empresarial y negociación estratégica. El perfil divulgado por el equipo del presidente electo también lo presenta como profesor universitario, escritor, conferencista y políglota. Habla español, inglés, francés y portugués.
Los retos que recibe
El nombramiento llega con una tarea explícita: reorganizar la Cancillería y profesionalizar el servicio exterior. De la Espriella ha planteado que el próximo gobierno quiere una política internacional con énfasis en pragmatismo, comercio, ciberdiplomacia, eficiencia institucional y defensa del interés nacional.
Bula Escobar ha defendido una visión de política exterior menos centrada en gestos ideológicos y más enfocada en resultados diplomáticos, alianzas estratégicas y presencia internacional. Entre los temas que quedarán bajo su órbita estarán la relación con Estados Unidos, el papel de Colombia en América Latina, la agenda con organismos multilaterales y la protección de colombianos en el exterior.