Los ministros designados por el presidente electo Abelardo De La Espriella respaldaron públicamente su más reciente alocución y aseguraron que continuarán con las labores de empalme nacional, incluido el llamado empalme anticorrupción, pese a la crisis política con el Gobierno saliente.

A través de un comunicado a la opinión pública, el gabinete designado manifestó su respaldo al mensaje del presidente electo, en el que ratificó su compromiso con la defensa de la Constitución de 1991, la democracia y el Estado de derecho.

Los ministros también defendieron la legitimidad de De La Espriella y del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, al señalar que ambos fueron elegidos por decisión soberana de los colombianos en las urnas.

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“Esa voluntad popular es inapelable y constituye el fundamento de la legitimidad democrática”, señalaron en el pronunciamiento.

Gabinete designado cuestiona a Petro y Cepeda

En el comunicado, los ministros designados afirmaron que el presidente Gustavo Petro cruzó una “línea infranqueable” al desconocer, según ellos, la voluntad expresada por los colombianos en las urnas.

También marcaron distancia frente al proyecto político de Petro e Iván Cepeda, al que calificaron como “antidemocrático” por, según el documento, pretender imponerse por encima de la decisión de los ciudadanos.

El gabinete hizo un llamado al país y aseguró que la situación no puede ser vista como un asunto menor. Según los ministros designados, se trataría del desconocimiento de la democracia colombiana por parte de un presidente en ejercicio.

Resistencia constitucional y empalme anticorrupción

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la invocación a la resistencia constitucional, entendida por el gabinete como una respuesta desde las instituciones y bajo el amparo de la ley frente a quienes, según el pronunciamiento, buscan desconocer los resultados electorales.

Los ministros designados también advirtieron que el Gobierno entrante no permitirá que las vías de hecho alteren la vida cotidiana de los colombianos ni generen miedo en las calles.

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“La autoridad legítima se ejercerá con firmeza y con pleno apego a la Constitución y a la ley”, señalaron.

Además, confirmaron que continuarán las labores de recopilación de información para el empalme nacional. El documento sostiene que el empalme anticorrupción seguirá adelante “sin pausa”.

Empalmes regionales desde el territorio

El comunicado también anunció una nueva fase del proceso de transición. A partir de este martes, el presidente electo Abelardo De La Espriella iniciará los empalmes regionales con gobernadores y alcaldes del país.

Según el gabinete designado, estos encuentros buscarán conocer de primera mano los problemas de los colombianos en el territorio y mantener contacto directo con la ciudadanía.

La declaración cierra con un mensaje político claro sobre el enfoque del nuevo Gobierno. Los ministros afirmaron que la administración entrante no se construirá únicamente desde Bogotá, sino de cara a los ciudadanos y en las regiones.

Con este pronunciamiento, el gabinete designado refuerza la línea marcada por De La Espriella en los últimos días, sostiene la continuidad del empalme anticorrupción y abre un nuevo capítulo en la transición, esta vez con el foco puesto en las regiones.