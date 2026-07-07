A lo largo de su legendaria carrera, Lionel Messi ha roto prácticamente todos los récords posibles en el fútbol. Sin embargo, las Copas del Mundo también le han dejado una estadística incómoda en los lanzamientos de pena máxima durante el tiempo regular.

Con los sucesos del Mundial 2026, el astro argentino se consolidó como el futbolista con más penales fallados en el tiempo reglamentario o prórroga en la historia de los Mundiales, acumulando un total de 4 errores (superando al ghanés Asamoah Gyan, quien se quedó con 2).

Los penales que no terminaron en gol

Fuera de las tandas de desempate, la fortuna no siempre ha estado del lado del '10' en los 90 minutos:

Rusia 2018 (vs. Islandia): su remate fue contenido por el arquero Hannes Thor Halldórsson.

su remate fue contenido por el arquero Hannes Thor Halldórsson. Qatar 2022 (vs. Polonia): el guardameta Wojciech Szczęsny estiró la mano de forma increíble para negarle el grito de gol.

el guardameta Wojciech Szczęsny estiró la mano de forma increíble para negarle el grito de gol. Mundial 2026 (vs. Austria): buscando colocar la pelota en la base del poste izquierdo, Messi abrió demasiado el pie y el disparo se marchó desviado por un costado del arco.

buscando colocar la pelota en la base del poste izquierdo, Messi abrió demasiado el pie y el disparo se marchó desviado por un costado del arco. Mundial 2026 (vs. Egipto): en el duelo de octavos de final, el portero Mostafa Shobeir le adivinó la trayectoria y le tapó el remate, convirtiendo a Messi en el primer jugador en fallar dos penales en una misma edición mundialista.

En los mano a mano definitivos, Messi mantiene una efectividad perfecta del 100%, habiendo ejecutado y convertido sus tres disparos clave en la histórica campaña de Qatar 2022: