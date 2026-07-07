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“Hoy nace la resistencia constitucional del empalme anticorrupción”

Jerome Sanabria anunció que el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella recibirá información anónima de servidores públicos.
Resistencia constitucional del empalme anticorrupción
Créditos:
@SoyJerome__

La tensión por el empalme presidencial sumó un nuevo capítulo. Jerome Sanabria, integrante del equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo De La Espriella, anunció la creación de lo que llamó la “Resistencia Constitucional del Empalme Anticorrupción”, una estrategia con la que buscarán recibir información de servidores públicos de manera anónima.

El anuncio se da en medio de la crisis entre el Gobierno saliente y el equipo entrante, luego de los señalamientos de De La Espriella contra el presidente Gustavo Petro y Iván Cepeda, a quienes acusó de intentar desconocer su elección.

Sanabria aseguró que, si el Gobierno Petro no entrega la información requerida para el empalme, los servidores públicos podrán hacerla llegar por canales alternativos.

“Si el gobierno de Petro no quiere entregar la información, los servidores públicos pueden hacerlo anónimamente”, escribió el integrante del equipo de empalme.

De acuerdo con el anuncio, el mecanismo comenzará a operar desde este martes a las 7:00 de la mañana. El equipo habilitó un formulario digital para recibir información y también puso a disposición el correo canaltransparencia@defensoresdelapatria.com.

El mensaje de Sanabria mantiene la línea que ha defendido el equipo de De La Espriella en los últimos días, luego de que el presidente electo pidiera cesar los encuentros presenciales con el Gobierno saliente y continuar el empalme a través de mecanismos legales y tecnológicos.

“Con o sin gobierno saliente, el empalme sigue”, afirmó Sanabria.

La creación de este canal profundiza el choque político alrededor de la transición presidencial. Mientras el Gobierno saliente ha defendido que el empalme debe ser institucional, el equipo entrante insiste en que se trata de un Empalme Anticorrupción y que el objetivo será recopilar información sobre el estado real de la administración pública antes de la posesión del nuevo Gobierno.

Con este anuncio, el empalme entra en una nueva etapa. Ya no dependería únicamente de las reuniones formales entre funcionarios salientes y entrantes, sino también de la información que puedan entregar servidores públicos, bajo reserva, a través de los canales habilitados por el equipo de Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella
José Manuel Restrepo
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