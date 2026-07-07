El BC Place de Vancouver se viste de gala este martes para un partidazo de octavos de final, pero el vestuario suizo acaba de recibir un durísimo golpe táctico. A horas de que ruede la pelota contra la Selección Colombia, la pizarra del DT Murat Yakin se quedó sin su principal arma de gol: Johan Manzambi está oficialmente fuera por una lesión de rodilla.

El fútbol tiene estas cosas crueles. El lunes, en el último entrenamiento para definir el once, Manzambi se lesionó. Tras pasar por el "tubo" de la resonancia magnética esta mañana, se confirmó el peor escenario para los europeos: no llega al partido por un problema de rodilla. La única buena noticia dentro de la tragedia es que se descartó una rotura de gravedad a largo plazo.

La baja es un drama total para Suiza si miramos la estadística pura:

Es el goleador del equipo en este Mundial con 3 gritos sagrados.

en este Mundial con 3 gritos sagrados. Es el máximo asistidor del plantel junto a Breel Embolo (2 pases de gol).

Un hospital en el peor momento

Por si fuera poco, el DT Yakin soltó más alarmas en la rueda de prensa previa. Rubén Vargas y Djibril Sow no pudieron terminar la última práctica. Lo de Vargas es especialmente doloroso para el frente de ataque: es el encargado de romper líneas y el tipo con más centros venenosos al área (22 efectivas). Perderlo significaría quitarle las alas a Suiza. Sow, por su parte, venía siendo un revulsivo habitual desde el banco. Ellos dos se suman a las bajas ya conocidas de Michel Aebischer y Luca Jaquez, quienes miran el torneo desde la enfermería desde hace días.

¿Quién toma la batuta?

Con Manzambi fuera, a Yakin le toca mover el banco y rearmar el rompecabezas. Todo apunta a que Fabian Rieder, el volante de 24 años del Augsburgo, se pondrá la camiseta de titular. Rieder ya sabe lo que es el ritmo mundialista, pues fue de la partida ante Bosnia en la fase de grupos.

La otra opción, mucho más osada, es Ardon Jashari, quien apenas tiene un minuto de rodaje en esta Copa del Mundo (entró sobre la hora en el debut ante Qatar).

El probable XI de Suiza para frenar a la Tricolor: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Noah Okafor y Breel Embolo.

La cita es hoy a las 3:00 PM (hora colombiana). El que gane este "gana o muere" meterá los pies en los cuartos de final, donde ya espera rival para el sábado 11 de julio en Kansas City, el cual saldrá de la llave entre Egipto y la Argentina de Messi. ¿Podrá Colombia aprovechar el laboratorio golpeado de los suizos? ¡Se viene un partidazo!