Cambio Radical pide a EE. UU. mantener sanciones contra Petro

Cambio Radical pidió al Gobierno de Estados Unidos mantener las medidas restrictivas de la OFAC contra Gustavo Petro y parte de su entorno familiar. La solicitud fue enviada por Enrique Vargas Lleras al secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de la transición de gobierno.

El Partido Cambio Radical solicitó oficialmente al Gobierno de Estados Unidos mantener las medidas restrictivas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros contra el presidente saliente Gustavo Petro y parte de su entorno familiar, mientras avanzan las investigaciones nacionales e internacionales y culmina el proceso de transición presidencial.

La petición fue enviada por Enrique Vargas Lleras, director adjunto de Cambio Radical, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En la comunicación, el partido sostiene que cualquier decisión de excluir a Petro y a su familia de dichas restricciones debería aplazarse hasta que termine de manera satisfactoria el empalme con el nuevo Gobierno y haya decisiones definitivas sobre las investigaciones en curso.

La solicitud de Cambio Radical

Según el comunicado divulgado por el partido, mantener las medidas de la OFAC sería una garantía para la transparencia, la protección de los recursos públicos y el desarrollo adecuado de la transición gubernamental. Cambio Radical argumenta que levantar anticipadamente las restricciones podría enviar un mensaje equivocado frente a los procesos de investigación y control.

La colectividad también expresó preocupación por un presunto uso de recursos públicos para contratar asesoría en Estados Unidos relacionada con la situación del presidente Petro ante la OFAC. Según el partido, ese punto debe ser objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.

El pronunciamiento se da en medio de un ambiente político marcado por la tensión entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de la suspensión del proceso de empalme y de los cuestionamientos de Petro frente al resultado electoral.

¿Qué son las medidas de la OFAC?

La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar sanciones económicas y financieras. En octubre de 2025, el Tesoro estadounidense incluyó a Gustavo Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados, junto con Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, por señalamientos relacionados con su política frente al narcotráfico.

Estas medidas implican restricciones financieras, bloqueo de posibles bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibiciones para que personas o entidades de Estados Unidos realicen transacciones con los sancionados. Petro y otros incluidos en la lista han rechazado los señalamientos y han afirmado que se trata de una decisión política.

La carta de Cambio Radical también menciona los anuncios de Petro sobre eventuales acciones judiciales para buscar la nulidad de la elección presidencial y sus llamados a movilizaciones ciudadanas. Para el partido, esos hechos podrían afectar la estabilidad institucional y el desarrollo normal de la transición democrática.