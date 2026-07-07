¿Quién es Carlos Alonso Lucio y por qué el Gobierno lo señaló por la crisis del empalme?

Carlos Alonso Lucio volvió al centro del debate político nacional después de que el Gobierno Petro lo señalara como uno de los responsables de la crisis que terminó con la suspensión del empalme presidencial. Su nombre apareció en medio del choque entre el Ejecutivo saliente y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de unas declaraciones en las que habló de la posibilidad de llevar a la justicia al presidente Gustavo Petro.

La respuesta llegó por parte de Germán Ávila, ministro de Hacienda y jefe del empalme por el Gobierno saliente. El funcionario anunció que el Gobierno también suspendía su participación en las mesas de transición y atribuyó parte de la tensión a las declaraciones de Lucio. Además, informó que se radicaría una denuncia penal en su contra, al considerar que sus afirmaciones afectaban la honra y el buen nombre del presidente Petro y de su equipo de gobierno.

¿Quién es Carlos Alonso Lucio?

Carlos Alonso Lucio no es una figura nueva en la política colombiana. Fue integrante del M-19, movimiento al que también perteneció Gustavo Petro, y después de la desmovilización tuvo participación en la vida política electoral. Fue congresista y durante varios años se mantuvo activo en debates públicos, alianzas políticas y escenarios de discusión nacional.

En la actualidad, Lucio es cercano al proyecto político de Abelardo de la Espriella y hace parte del entorno que acompaña al presidente electo en la transición hacia el nuevo gobierno. Su papel no ha sido únicamente técnico, sino también político, pues ha sido presentado como una de las voces influyentes dentro del equipo que busca recibir información del Gobierno saliente y preparar la llegada de la nueva administración.

Su trayectoria también ha estado marcada por controversias. Uno de los antecedentes judiciales más conocidos es una condena de la Corte Suprema de Justicia por falsa denuncia, relacionada con hechos de su actividad política en los años noventa. Ese pasado volvió a ser mencionado en medio de la tensión actual, aunque el punto central de la suspensión del empalme son sus declaraciones recientes sobre Petro.

¿Por qué el Gobierno lo señaló?

El choque se produjo después de que Lucio afirmara, en una entrevista con la revista Cambio, que el presidente Gustavo Petro debía responder ante la justicia. En el contexto del empalme, esas palabras fueron leídas por el Gobierno saliente como una señal de confrontación y no como parte de un proceso institucional de entrega de información.

Ávila sostuvo que Lucio no solo estaba hablando al Gobierno saliente, sino también al propio comité de empalme entrante. Según el ministro, sus declaraciones buscaban romper el proceso y endurecer la posición del equipo de De la Espriella frente a la administración Petro.

La suspensión del empalme profundiza una tensión que ya venía creciendo. Antes del anuncio del Gobierno saliente, De la Espriella había ordenado frenar el proceso con el argumento de que no existían garantías para continuar. Con la respuesta de Ávila, ambas partes dejaron en pausa una transición que debía avanzar antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.

¿Qué sigue en el empalme?

Por ahora, las mesas de trabajo quedan suspendidas. El Gobierno saliente aseguró que solo retomaría el proceso cuando existan condiciones de respeto institucional. Ávila dejó abierta la puerta para reactivar el diálogo con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, encargado de coordinar el empalme por parte del nuevo gobierno.

La decisión puede afectar la entrega de información entre ministerios, entidades y equipos técnicos antes del cambio de mando. El siguiente paso dependerá de si los dos comités logran restablecer una ruta común para continuar la transición o si el empalme queda reducido a comunicaciones formales antes de la posesión.