¡Llegó la hora de la verdad! La Tricolor de Néstor Lorenzo se juega la vida esta tarde (3:00 p.m. hora de Colombia) en el Estadio BC Place de Vancouver. El objetivo es uno solo: meterse por segunda vez en la historia en los cuartos de final de una Copa del Mundo.

La tarea no es menor. Con el nuevo formato del Mundial 2026, la exigencia se duplicó. Tras el aumento de participantes, la Selección ya tuvo que dejar el alma en una inédita fase de dieciseisavos de final, donde despachó a Ghana con un ajustado 1-0 gracias a la categoría de Jhon Arias. Ahora, el rival es Suiza, un viejo conocido europeo que viene con el pecho inflado tras vencer cómodamente 2-0 a Argelia en este mismo escenario.

Con este partido en Canadá, el combinado nacional completará el "álbum" de las tres sedes del certamen, luego de dejar huella en Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas City. ¡Un verdadero tour continental en busca de la gloria!

No todo es color de rosa en el campamento cafetero. El profe Lorenzo se vio obligado a meter mano en el tablero debido a la baja confirmada de Jhon Córdoba. El potente delantero del Krasnodar sufrió una lesión muscular en el arranque del partido pasado que lo borró de los octavos.

Sin embargo, hay tranquilidad en el banco. El reemplazo natural será Luis Suárez, quien entró picante ante los africanos y se inventó la asistencia para el gol del triunfo. El resto del equipo será la base de confianza que nos ha traído hasta acá, aunque encendiendo las alarmas: Jhon Arias (titular) y Richard Ríos (alternativa en el banco) están apercibidos; una amarilla los dejaría fuera del próximo baile si logramos avanzar.

Este es el XI que saltará a la cancha en Vancouver para buscar la clasificación:

Arquero: Camilo Vargas

Camilo Vargas Defensas: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica

Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica Mediocampistas: Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta

Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta Delanteros: James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz

El fantasma del 94 y el sueño de repetir

Para los más nostálgicos, este partido activa el chip de los recuerdos. Colombia y Suiza solo se han visto las caras una vez en los Mundiales: fue en Estados Unidos 1994, cuando la Selección cerró su participación con un triunfo 2-0 en San Francisco, gracias a las anotaciones de Hernán ‘Carepa’ Gaviria y Harold Lozano.

Hoy, 32 años después, la historia es a otro precio. Ya no es fase de grupos, es un "mata-mata" directo. Suiza ya abrió el paraguas en la previa y sus jugadores declararon estar precavidos ante el juego de fricción y las "provocaciones" del fútbol sudamericano. Colombia, por su parte, prefiere hablar en la cancha. El premio mayor ya está servido: el ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final ante el vencedor del choque entre Argentina y Egipto.