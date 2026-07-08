Nicolás Gómez Arenas, politólogo y comunicador, sería el jefe de Despacho Presidencial del gobierno de Abelardo de la Espriella. Su llegada lo ubicaría en uno de los cargos más cercanos al mandatario electo.

El cargo que ocuparía

El presidente electo Abelardo de la Espriella sigue definiendo el equipo que lo acompañará a partir del 7 de agosto. En ese grupo aparece Nicolás Gómez Arenas, quien sería designado como jefe de Despacho Presidencial, una posición de confianza dentro de la Presidencia de la República.

El cargo no corresponde a un ministerio. En la estructura de Presidencia, la Jefatura de Despacho Presidencial cumple funciones de apoyo directo al presidente, entre ellas la organización de la agenda presidencial, la coordinación de asuntos provenientes de ministerios y entidades, y el acompañamiento en temas estratégicos del Gobierno.

Gómez Arenas llegaría al puesto tras haber tenido un papel activo en la campaña de De la Espriella. Aunque algunos reportes lo han presentado como jefe de gabinete, la denominación institucional vigente es jefe de Despacho Presidencial.

Su perfil político y familiar

Nicolás Gómez Arenas es politólogo y comunicador. Ha estado vinculado al Movimiento de Salvación Nacional, colectividad dirigida por su padre, Enrique Gómez Martínez, senador electo y una de las figuras que acompañó la campaña presidencial de De la Espriella.

Salvación Nacional coavaló la aspiración presidencial del abogado, junto con el movimiento por firmas Defensores de la Patria. En ese contexto, la llegada de Gómez Arenas al despacho presidencial se enmarca en el grupo político que respaldó la candidatura desde la etapa electoral.

Gómez Arenas también es sobrino de Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda del gobierno entrante. Ese vínculo familiar ha sido mencionado en los reportes sobre su nombramiento, debido a que ambos ocuparían posiciones relevantes en la administración que iniciará funciones en agosto.

En su trayectoria política reciente, Gómez Arenas fue candidato al Concejo de Bogotá en las elecciones locales de 2023 por la coalición Bogotá Más Fuerte. Según los resultados publicados para esa elección, obtuvo 5.779 votos, equivalentes al 0,20 % en la contienda por el cabildo distrital.

En el plano académico, Gómez Arenas ha sido presentado como profesional en Ciencia Política y Comunicación. Su perfil público también lo identifica como magíster en Políticas Públicas, aunque ese dato conviene atribuirlo si se mantiene en la nota.

La eventual designación se suma a otros nombres que De la Espriella ha venido anunciando para conformar su administración. Entre ellos están ministros designados y funcionarios que deberán acompañar el arranque del nuevo gobierno en medio del proceso de empalme con la administración saliente.

Por ahora, el siguiente paso será la oficialización del nombramiento y la definición completa del equipo que integrará la Presidencia. Una vez se formalice, Gómez Arenas asumiría una posición cercana al mandatario electo, con incidencia en la organización del despacho presidencial, la agenda y la relación operativa con otras dependencias del Gobierno.