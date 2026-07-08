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¿Quién es el novio de la expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy Rivera?

Luz Mary Galeano, expareja del cantante, volvió a enamorar a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje dedicado a su pareja, Jorge Arias, por su cumpleaños
Andy Rivera y Jhonny Rivera
Créditos:
Instagram

Luz Mary Galeano, expareja del cantante de música popular Jhonny Rivera y madre del artista Andy Rivera, volvió a conquistar las redes sociales al compartir una emotiva publicación dedicada a su pareja, Jorge Arias, con motivo de su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, Luz Mary dejó ver lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida sentimental y le dedicó unas sentidas palabras al hombre que hoy ocupa un lugar muy especial en su corazón.

"Hoy celebramos una vuelta más al sol de la persona que amo y me siento inmensamente feliz de poder vivir este día contigo. Que la vida te siga regalando salud, alegría y muchos sueños cumplidos. Feliz cumpleaños, amor de mi vida", escribió junto a una serie de fotografías en las que aparecen disfrutando de diferentes momentos juntos.

El mensaje estuvo acompañado de otra reflexión que conmovió a sus seguidores: "Agradecida con la vida por permitirme estar a tu lado, caminar de tu mano y compartir contigo tantos momentos inolvidables". Las palabras estuvieron acompañadas de emojis de corazones y celebración, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja.

Todo indica que Luz Mary está disfrutando plenamente de esta relación con Jorge Arias, conocido en Instagram como @jaazlife, con quien ha compartido varios viajes, celebraciones y momentos cotidianos que reflejan la complicidad y el cariño que existe entre ambos.

Además, quienes siguen a la familia Rivera han notado que Jorge también mantiene una buena relación con Andy Rivera. En las publicaciones compartidas en redes sociales se les ha visto juntos tanto en presentaciones del cantante como en encuentros familiares y momentos fuera de los escenarios, demostrando una convivencia cercana y armoniosa.

La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de amigos, seguidores y admiradores, quienes destacaron la felicidad que refleja Luz Mary en esta etapa de su vida.

Sin duda, la madre de Andy Rivera vive uno de sus mejores momentos en el plano personal y no duda en compartir con sus seguidores el amor y la estabilidad que ha encontrado junto a Jorge Arias, una relación que cada día parece fortalecerse más.

Jhonny Rivera
Andy Rivera
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