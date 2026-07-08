¿Quién es el novio de la expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy Rivera?

Luz Mary Galeano, expareja del cantante de música popular Jhonny Rivera y madre del artista Andy Rivera, volvió a conquistar las redes sociales al compartir una emotiva publicación dedicada a su pareja, Jorge Arias, con motivo de su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, Luz Mary dejó ver lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa de su vida sentimental y le dedicó unas sentidas palabras al hombre que hoy ocupa un lugar muy especial en su corazón.

"Hoy celebramos una vuelta más al sol de la persona que amo y me siento inmensamente feliz de poder vivir este día contigo. Que la vida te siga regalando salud, alegría y muchos sueños cumplidos. Feliz cumpleaños, amor de mi vida", escribió junto a una serie de fotografías en las que aparecen disfrutando de diferentes momentos juntos.

El mensaje estuvo acompañado de otra reflexión que conmovió a sus seguidores: "Agradecida con la vida por permitirme estar a tu lado, caminar de tu mano y compartir contigo tantos momentos inolvidables". Las palabras estuvieron acompañadas de emojis de corazones y celebración, dejando en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja.

Todo indica que Luz Mary está disfrutando plenamente de esta relación con Jorge Arias, conocido en Instagram como @jaazlife, con quien ha compartido varios viajes, celebraciones y momentos cotidianos que reflejan la complicidad y el cariño que existe entre ambos.