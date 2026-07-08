El icónico exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, se pronunció públicamente este miércoles 8 de julio luego de la reciente decisión de un juzgado especializado de Medellín que decretó la extinción de dominio sobre una de sus propiedades. El inmueble, una lujosa casa ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, fue objeto de la medida judicial debido a que la Fiscalía General de la Nación determinó que su origen histórico estaba ligado a dineros ilícitos del Cartel de Medellín.

Ante el impacto de la noticia, el exdeportista utilizó sus redes sociales oficiales para emitir un extenso comunicado en el que aclaró su situación legal, defendió la procedencia de sus recursos y expresó la profunda “sensación de injusticia” que le genera este fallo judicial.

El origen de la propiedad

Higuita comenzó su declaración contextualizando cómo adquirió la vivienda en la década de los noventa. Explicó que el negocio consistió en una permuta legítima en la que entregó bienes que había obtenido gracias a sus logros en el fútbol profesional.

“La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo”, aseguró categóricamente el exguardameta.

Para dar mayor claridad sobre el origen de los fondos, detalló los bienes que entregó a cambio de la casa:

“La negociación se realizó mediante una permuta, en la cual entregué dos apartamentos como parte del negocio. Uno de ellos, incluso, había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio obtenido como mejor jugador del año, circunstancia que demuestra el origen plenamente legítimo de los bienes con los cuales se realizó la operación”.

Un pasado desconocido

El exarquero paisa no ocultó que, con el paso del tiempo, el oscuro historial del inmueble salió a la luz. No obstante, enfatizó en que al momento de plasmar su firma en las escrituras era imposible prever los nexos del bien con el narcotráfico.

“Años después se conoció que dicho inmueble había pertenecido a una persona que posteriormente fue identificada como testaferro del Cartel de Medellín, situación que desconocía por completo al momento de la adquisición”, relató Higuita.

Asimismo, argumentó que las bases de datos judiciales de la época no arrojaban ninguna alerta que le permitiera sospechar del vendedor.

“Es importante precisar que, incluso de acuerdo con las pruebas aportadas por la propia Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones penales para la época en que se celebró la negociación. Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, agregó.

Aclaración sobre su situación penal

Uno de los puntos en los que el exjugador hizo mayor hincapié fue en salvaguardar su buen nombre e integridad moral. Dejó en claro que la extinción de dominio es una acción real que persigue al objeto por su procedencia, y que no se trata de una persecución penal en su contra.

“Quiero ser enfático en un aspecto fundamental: no he sido condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado con este caso”, subrayó.

Incluso, reveló un detalle crucial de la sentencia del juez de Medellín:

“En la propia decisión judicial, el juez reconoce expresamente mi condición de tercero de buena fe y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro ni con haber prestado mi nombre para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes. La decisión recae exclusivamente sobre el inmueble y no constituye un juicio sobre mi conducta, mi actuar o mi integridad”.

A pesar de que el fallo reconoce que él no cometió ningún delito, el resultado final despoja a su familia de un patrimonio importante, lo que le causa una enorme frustración:

“Lamento profundamente esta situación, no solo por el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce”.

Finalmente, el ídolo de la Selección Colombia hizo una solicitud directa a la prensa del país para evitar señalamientos falsos o descontextualizados: