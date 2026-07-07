A lo largo de sus siete participaciones en la Copa del Mundo, la Selección Colombia ha demostrado que las instancias que van más allá de los 90 minutos reglamentarios —los alargues y las definiciones por penales— se han convertido en su principal enemigo en las fases de eliminación directa. Hacemos un repaso a su historial.

Rusia 2018: El primer golpe desde los doce pasos

En el Mundial de Rusia 2018, el equipo dirigido en su momento por José Pékerman fue de menos a más. Tras una fase de grupos en la que se recuperó de una derrota inicial ante Japón venciendo a Polonia y Senegal, se citó con Inglaterra en octavos de final.

Los británicos se adelantaron con un penal de Harry Kane al minuto 57, pero la ilusión revivió en el minuto 93 con un agónico gol de cabeza de Yerry Mina que mandó el partido a la prórroga. Tras un tiempo extra sin goles, Colombia enfrentó la primera tanda de penales de su historia en los Mundiales. A pesar de que la ventaja inicial fue cafetera tras el fallo de Henderson, los cobros errados de Mateus Uribe y Carlos Bacca terminaron sentenciando la eliminación por 4-3.



1990: El antecedente en la prórroga

Antes de los penales de 2018, Colombia ya había sufrido la crueldad del tiempo extra. En el Mundial de Italia 1990, en su segunda aparición histórica, el combinado nacional logró avanzar a octavos de final, donde cayó ante Camerún en la prórroga, despidiéndose del torneo. En sus otras participaciones iniciales (1962, 1994 y 1998) no pasó de la fase de grupos, mientras que en Brasil 2014 firmó su mejor actuación histórica al llegar a cuartos de final sin necesidad de alargues.



2026: La historia se repite ante Suiza

El fantasma de las definiciones agónicas reapareció en la Copa Mundial de 2026. Colombia firmó una sólida fase de grupos clasificándose primera tras vencer a Uzbekistán (3-1), RD Congo (1-0) y empatar con Portugal (0-0). En dieciseisavos superó a Ghana por la mínima diferencia.

Sin embargo, el destino volvió a cruzarse en los octavos de final en Vancouver ante Suiza. Tras igualar 0-0 en los 120 minutos de juego, la definición se trasladó nuevamente a los penales. Aunque Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz acertaron sus cobros, los fallos de Davinson Sánchez (segundo penal) y Juan Camilo Hernández (cuarto penal) le entregaron la clasificación a los suizos por 4-3, luego de que Ruben Vargas anotara el disparo decisivo.

Con este resultado, la Selección Colombia vuelve a despedirse de una cita mundialista bajo la misma fórmula: la falta de fortuna y efectividad cuando el silbato final se extiende más allá del tiempo reglamentario.