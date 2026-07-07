El fin de la era del "pillow face"

Los rellenos de ácido hialurónico revolucionaron la medicina estética. Por primera vez era posible restaurar volumen, mejorar contornos faciales y corregir ciertos signos de envejecimiento sin necesidad de cirugía. Los resultados eran inmediatos, el procedimiento era rápido y la recuperación mínima.

Pero como ocurre con muchas herramientas exitosas, el problema nunca fue el tratamiento. El problema apareció cuando comenzamos a abusar de él.

Durante la última década se popularizó la idea de que cualquier signo de envejecimiento podía resolverse agregando más volumen. Si aparecía un surco, se rellenaba. Si existía una pérdida de definición, se inyectaba, la respuesta parecía ser otra jeringa más.

Poco a poco comenzó a aparecer un fenómeno que hoy conocemos como "pillow face" o cara de almohada. Son esas caras que lucen excesivamente llenas, con mejillas redondeadas, pérdida de definición facial y proporciones que terminan viéndose artificiales. Paradójicamente, en muchos casos el intento de verse más joven produce el efecto contrario: una cara menos natural y menos armónica.

Lo interesante es que este fenómeno no siempre aparece por una sola aplicación. Con frecuencia es el resultado de múltiples tratamientos acumulados durante años, muchas veces realizados con buenas intenciones, pero sin una visión global del envejecimiento facial.

Y aquí es donde la medicina estética ha comenzado a cambiar.

Hoy entendemos mejor que el envejecimiento no es simplemente una pérdida de volumen. También implica cambios en la calidad de la piel, descenso de los tejidos, alteraciones óseas y modificaciones en la estructura profunda del rostro. Por eso, intentar resolver todos esos cambios únicamente con rellenos rara vez es la mejor estrategia.

La tendencia actual se está alejando del concepto de "rellenar" para acercarse al concepto de "restaurar". Esto implica, que aunque un tratamiento sea más invasivo, muchas veces puede ser la mejor opción, y es por esto que la cirugía de rejuvenecimiento facial viene en aumento. Es cada vez más común ver a celebridades que se someten a un “lifting facial” o ritidoplastia. Incluso estamos viendo un creciente interés por tratamientos que mejoran la calidad externa de la piel, así que los tratamientos regenerativos y el cuidado integral de la piel están ganando protagonismo frente a los procedimientos que simplemente agregan volumen.

Esto no significa que los rellenos hayan dejado de tener un lugar en la medicina estética. Todo lo contrario. Siguen siendo una herramienta excelente cuando se utilizan en las indicaciones adecuadas, en las cantidades correctas y con objetivos realistas.

Lo que está desapareciendo es la idea de que más producto necesariamente ofrece mejores resultados. Quizás esa sea una de las lecciones más importantes que ha dejado la evolución de la estética facial en los últimos años: la juventud no depende de cuánto volumen agregamos en la cara. Depende de mantener la armonía.

Por: Carlos David Gutiérrez - Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo