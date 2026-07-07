Si observamos la evolución de la cirugía plástica durante las últimas décadas, es evidente que los ideales estéticos han cambiado constantemente. Hace apenas diez años, la tendencia apuntaba hacia resultados cada vez más notorios: caras más anguladas, labios más voluminosos, glúteos grandes con cinturas pequeñas, implantes mamarios de mayor tamaño y cambios que no pasaban desapercibidos.

Si en ese momento hubiéramos preguntado hacia dónde se dirigía la cirugía plástica, probablemente muchos habrían respondido que hacia cambios más evidentes. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta. La principal tendencia que vemos, ya no tiene que ver con llamar la atención ni con lograr cambios dramáticos. Tiene que ver con algo mucho más simple, pero también mucho más difícil de conseguir: la naturalidad.

Durante años vivimos una época en la que muchas personas llegaban a consulta con fotografías de celebridades o imágenes filtradas por aplicaciones que modificaban completamente los rasgos faciales. Narices muy pequeñas, labios exageradamente voluminosos, pómulos prominentes y cuerpos con proporciones poco realistas se convirtieron en referentes estéticos para muchas personas. Sin embargo, algo ha cambiado. Cada vez con más frecuencia, mis pacientes utilizan frases como “quiero mejorar, pero que nadie note exactamente qué me hice", o “no quiero verme operada”, y sinceramente, creo que es un excelente camino.

La cirugía plástica moderna está dejando atrás la idea de transformar a una persona en alguien diferente. Hoy buscamos resaltar lo mejor de cada paciente, respetando su identidad, sus rasgos y sus proporciones. Esto se refleja en prácticamente todas las áreas de la especialidad. En rinoplastia, por ejemplo, las pacientes ya no buscan una nariz idéntica a la de una modelo o una celebridad. Buscan una nariz acorde con su cara y conserve su esencia. En cirugía mamaria, cada vez es más frecuente que las mujeres prefieran tamaños moderados y resultados proporcionados. Incluso en medicina estética estamos viendo que viene en declive el uso de rellenos artificiales y viene en crecimiento el cuidado externo de la piel.

Paradójicamente, lograr un resultado natural suele ser más difícil que lograr uno llamativo. Los cambios exagerados son evidentes. Los resultados naturales requieren planeación, criterio y un profundo entendimiento de la anatomía y la estética facial y corporal. Son el resultado de múltiples decisiones pequeñas que, sumadas, generan armonía. También creo que esta tendencia refleja una mayor madurez por parte de los pacientes. Hoy existe más información sobre los riesgos de los excesos, sobre los efectos que pueden tener algunos procedimientos cuando se realizan sin moderación y sobre la importancia de mantener expectativas realistas.

Las redes sociales siguen influyendo en la percepción de la belleza, pero al mismo tiempo han permitido que muchas personas comprendan que los filtros, la edición digital y ahora la inteligencia artificial muestran estándares imposibles de replicar en la vida real. Quizás por eso estamos regresando a algo mucho más auténtico. Después de todo, la mayoría de las personas no quieren parecer otra persona. Quieren parecer la mejor versión de sí mismas.

Si tuviera que resumir en una sola frase hacia dónde va la cirugía plástica en 2026, diría lo siguiente: La mejor cirugía no es la que todos notan. Es la que nadie sospecha.

Por: Carlos David Gutiérrez - Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo