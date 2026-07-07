Durante mucho tiempo, la cirugía plástica y los tratamientos estéticos fueron percibidos como un tema predominantemente femenino. Aunque los hombres también consultaban, lo hacían con mayor discreción y, en muchos casos, con cierta resistencia a reconocer que les preocupaba su apariencia.

Hoy esa realidad está cambiando.

En los últimos años hemos visto un aumento constante en el número de hombres que buscan procedimientos estéticos y tratamientos de rejuvenecimiento. Sin embargo, lo más interesante no es el crecimiento en las cifras, sino el cambio cultural que hay detrás de ellas.

Por primera vez, muchos hombres se sienten cómodos hablando abiertamente sobre el cuidado de su imagen. Y no se trata únicamente de verse más jóvenes o más atractivos. Se trata de sentirse bien consigo mismos, proyectar una imagen acorde con cómo se sienten y, en muchos casos, mantener un nivel de confianza que impacta positivamente en el autoestima y la calidad de vida.

Durante décadas existió la idea de que preocuparse por la imagen era un signo de superficialidad. Particularmente para los hombres, admitir interés por la estética podía interpretarse como una señal de vanidad. Hoy entendemos que cuidar la salud, hacer ejercicio, alimentarse bien, preocuparse sobre la salud mental y querer verse bien forman parte de una misma conversación: el bienestar.

Lo curioso es que, a diferencia de lo que muchas personas imaginan, los hombres suelen buscar resultados extremadamente discretos. Buscan verse más saludables en una época en la que el bienestar es cada vez más valorado y en la que los estereotipos tradicionales de masculinidad han comenzado a perder fuerza. Hoy, para muchos hombres, cuidar su apariencia ya no se percibe como un signo de vanidad, sino como una extensión natural del cuidado personal, la salud y la confianza en sí mismos.

Por eso, además de el cuidado personal, los tratamientos estéticos también han aumentado durante los últimos años. Es normal ver a más hombres consultando por procedimientos estéticos como implantes capilares, cirugía de rejuvenecimiento facial, de contorno corporal o menos invasivos como tratamientos para mejorar la calidad de la piel como toxina botulínica o láser, entre otros.

Es interesante ver cómo las nuevas generaciones están modificando la conversación. Los hombres jóvenes crecieron en una época en la que el cuidado personal es mucho más aceptado que hace veinte o treinta años. Para ellos, utilizar protector solar, seguir una rutina de cuidado de la piel o considerar un tratamiento estético no representa una contradicción con su identidad masculina. La masculinidad moderna parece sentirse menos amenazada por estos temas. Sin embargo, creo que el verdadero cambio va más allá de la estética. Lo que estamos viendo es una mayor libertad para que los hombres reconozcan aspectos de sí mismos que desean mejorar sin sentir culpa o vergüenza por ello.

La cirugía plástica y la medicina estética no deberían entenderse como herramientas para perseguir la perfección. Tampoco como una obligación. Pero sí pueden ser una opción válida para quienes desean corregir algo que afecta su confianza o mejorar aspectos específicos de su apariencia de manera responsable.

Quizás por eso la revolución estética masculina ha sido tan silenciosa. No llegó acompañada de grandes campañas ni de cambios radicales. Llegó poco a poco, consulta tras consulta, a medida que más hombres entendieron que cuidar su imagen no los hace menos auténticos, los hace simplemente más conscientes de sí mismos.

Por: Carlos David Gutiérrez - Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo