Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado, reveló que el empresario antioqueño Jaime Uribe sería el próximo presidente de ProColombia. La entidad tendrá un papel clave en la agenda de turismo, inversión extranjera, exportaciones e imagen país del gobierno entrante.

El nombre que reveló Gómez Amín

El ministro de Comercio, Industria y Turismo designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, Mauricio Gómez Amín, reveló que Jaime Uribe sería el próximo presidente de ProColombia, la agencia encargada de promover al país en el exterior.

El anuncio fue hecho en entrevista con Caracol Radio, en medio de los primeros nombres que empiezan a conocerse para el sector económico del próximo gobierno. Gómez Amín sostuvo que Uribe viene del sector privado y que tendrá entre sus tareas fortalecer la promoción internacional de Colombia.

Aunque el nombre ya fue revelado por el ministro designado, el nombramiento debe leerse todavía como parte de la conformación del equipo entrante. Hasta que se formalice la transición administrativa, ProColombia continúa bajo su estructura actual de Carmen Caballero.

¿Quién es Jaime Uribe?

Jaime Andrés Uribe es un empresario antioqueño conocido por su vínculo con Ron Parce, una marca de licor premium de origen colombo-estadounidense asociada al Quindío. La marca fue creada junto con empresarios estadounidenses y ha tenido presencia en mercados internacionales.

Ese perfil empresarial es uno de los elementos que explican su posible llegada a ProColombia. La entidad trabaja de manera permanente con empresarios, inversionistas, compradores internacionales, agencias de turismo, gobiernos y oficinas comerciales fuera del país.

Uribe también ha tenido participación en el entorno político del presidente electo. Hizo parte de la campaña de Abelardo De la Espriella en Antioquia, donde coordinó voluntarios y participó en tareas relacionadas con la recolección de firmas para avalar la candidatura.

Además, aparece dentro del equipo de empalme del gobierno electo en el sector de Comercio, Industria y Turismo, lo que lo conecta directamente con el área desde la cual operará ProColombia durante el próximo gobierno.

¿Qué hace ProColombia?

ProColombia es la entidad encargada de promover el turismo internacional, atraer inversión extranjera, impulsar las exportaciones no minero-energéticas y fortalecer la imagen de Colombia en otros mercados.

Su trabajo no se limita a campañas de promoción. También acompaña empresas colombianas en procesos de internacionalización, identifica oportunidades de negocio, conecta compradores extranjeros con oferta nacional y participa en ferias, ruedas de negocios y estrategias de marca país.

Por eso, la cabeza de ProColombia suele ser una ficha relevante dentro del Ministerio de Comercio. La entidad opera en una zona estratégica para el próximo gobierno: turismo, confianza inversionista, exportaciones y reputación internacional.