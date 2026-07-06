Miles de afiliados al sistema pensional en Colombia todavía tienen la posibilidad de cambiarse de fondo de pensiones gracias a una ventana especial aprobada por el Congreso dentro de la reforma pensional, la cual continúa bajo revisión de la Corte Constitucional.

La medida permite que algunos cotizantes que no realizaron el traslado en los tiempos ordinarios puedan hacerlo de manera excepcional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

El plazo máximo para presentar la solicitud será el 16 de julio de 2026, fecha hasta la cual los fondos de pensiones deberán recibir y tramitar las solicitudes de traslado.

Para acceder a este beneficio, los afiliados deben estar a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Además, las mujeres deberán acreditar al menos 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deberán demostrar 900 semanas.

Otro requisito indispensable es haber recibido la doble asesoría, un proceso mediante el cual el afiliado recibe orientación tanto del fondo privado como de Colpensiones para conocer las implicaciones de su decisión antes de efectuar el cambio.

Se espera que una gran parte de quienes aprovechen esta ventana de traslado opten por mover sus aportes hacia Colpensiones, aunque cada solicitud será evaluada conforme a los requisitos previstos en la normativa vigente.