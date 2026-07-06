 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Últimos días para cambiarse de fondo de pensiones

Los afiliados que cumplan con las condiciones establecidas por la ley aún pueden solicitar el cambio de fondo de pensiones. El plazo vence el próximo 16 de julio.
colpensiones
Créditos:
Procuraduría General de la Nación

Miles de afiliados al sistema pensional en Colombia todavía tienen la posibilidad de cambiarse de fondo de pensiones gracias a una ventana especial aprobada por el Congreso dentro de la reforma pensional, la cual continúa bajo revisión de la Corte Constitucional.

La medida permite que algunos cotizantes que no realizaron el traslado en los tiempos ordinarios puedan hacerlo de manera excepcional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

El plazo máximo para presentar la solicitud será el 16 de julio de 2026, fecha hasta la cual los fondos de pensiones deberán recibir y tramitar las solicitudes de traslado.

Para acceder a este beneficio, los afiliados deben estar a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Además, las mujeres deberán acreditar al menos 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deberán demostrar 900 semanas.

Otro requisito indispensable es haber recibido la doble asesoría, un proceso mediante el cual el afiliado recibe orientación tanto del fondo privado como de Colpensiones para conocer las implicaciones de su decisión antes de efectuar el cambio.

Se espera que una gran parte de quienes aprovechen esta ventana de traslado opten por mover sus aportes hacia Colpensiones, aunque cada solicitud será evaluada conforme a los requisitos previstos en la normativa vigente.

Colpensiones
Fondos de pensión
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
¿Quién es la novia de Erling Haaland? La deportista que conquistó al goleador de Noruega
Erling Haaland
La historia de amor entre Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen comenzó en la infancia y hoy es una de las relaciones más estables del fútbol.
Política
“No ganó”: Petro insiste en fraude electoral a favor de De la Espriella
Gustavo Petro
El mandatario sostiene que la votación habría sido alterada para favorecer al presidente electo.
Fútbol
Le rechazan a Bélgica su apelación por el polémico caso Bolgun
Le rechazan a Bélgica su apelación por el caso Bolgun
Le contamos el argumento de la FIFA para rechazar la apelación de los belgas, que enfrentarán a EE. UU. este lunes.
Política
Ordenan arresto contra Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, por caso RTVC
Ministerio de Trabajo
Un juez sancionó al ministro Antonio Sanguino por desacato a una tutela relacionada con información sobre RTVC.