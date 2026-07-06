El equipo colombiano USAR COL-1 regresó este lunes a Colombia luego de completar una misión de búsqueda y rescate de ocho días en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las regiones más golpeadas por los terremotos registrados en ese país.

Durante 192 horas continuas de trabajo, los 63 rescatistas y cuatro binomios caninos inspeccionaron 44 puntos de búsqueda y evaluaron 20 estructuras colapsadas o con posibles indicios de víctimas. Las labores incluyeron búsqueda técnica, evaluación estructural, atención prehospitalaria, logística, comunicaciones y apoyo especializado con perros rescatistas.

Uno de los momentos más significativos de la misión fue el rescate de Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros a cerca de tres metros de profundidad. Tras establecer contacto con él, los rescatistas colombianos trabajaron durante seis horas para mantenerlo estable, suministrarle agua y abrir un acceso seguro hasta lograr extraerlo con vida.