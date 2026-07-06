El equipo colombiano USAR COL-1 regresó este lunes a Colombia luego de completar una misión de búsqueda y rescate de ocho días en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las regiones más golpeadas por los terremotos registrados en ese país.
Durante 192 horas continuas de trabajo, los 63 rescatistas y cuatro binomios caninos inspeccionaron 44 puntos de búsqueda y evaluaron 20 estructuras colapsadas o con posibles indicios de víctimas. Las labores incluyeron búsqueda técnica, evaluación estructural, atención prehospitalaria, logística, comunicaciones y apoyo especializado con perros rescatistas.
Uno de los momentos más significativos de la misión fue el rescate de Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros a cerca de tres metros de profundidad. Tras establecer contacto con él, los rescatistas colombianos trabajaron durante seis horas para mantenerlo estable, suministrarle agua y abrir un acceso seguro hasta lograr extraerlo con vida.
Aunque el rescate representó una esperanza en medio de la tragedia, la operación también dejó un momento de profundo dolor, luego de que la madre y la hermana del menor fueran halladas sin vida en la misma estructura.
La delegación colombiana estuvo integrada por rescatistas provenientes de diferentes regiones del país y representantes de entidades como la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, cuerpos de bomberos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Como reconocimiento a su trabajo, el equipo colombiano y sus cuatro binomios caninos fueron condecorados por las autoridades venezolanas con las medallas Héroe de Venezuela y Héroes Caninos de Venezuela, distinción otorgada a los rescatistas internacionales que participaron en la atención de la emergencia.
La operación hizo parte de una respuesta internacional en la que participaron 53 equipos especializados de búsqueda y rescate, entre ellos 19 grupos USAR clasificados por INSARAG, la red internacional de Naciones Unidas para la coordinación de este tipo de emergencias.