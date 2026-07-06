El espíritu del Carnaval de Barranquilla llegará a Estados Unidos con Carnaval Fest 2026, un evento que busca exaltar una de las manifestaciones culturales más importantes de Colombia y convertirla en un punto de encuentro para la comunidad colombiana e internacional.

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La celebración se realizará el próximo 18 de julio en el ArtsPark at Young Circle de Hollywood, Florida, en el marco de las actividades conmemorativas por la Independencia de Colombia en Estados Unidos. Durante esta jornada, la música, el baile, los colores y las tradiciones del Caribe colombiano serán protagonistas de una experiencia cultural que busca conectar a los colombianos en el exterior con sus raíces.

¿Qué es Carnaval Fest?

Carnaval Fest es una iniciativa de Ability to Help y Duarte University, liderada por Zaira Duarte, con el propósito de promover la cultura, la educación y la integración social mediante espacios que fortalezcan la identidad colombiana y el intercambio entre comunidades.