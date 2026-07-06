El espíritu del Carnaval de Barranquilla llegará a Estados Unidos con Carnaval Fest 2026, un evento que busca exaltar una de las manifestaciones culturales más importantes de Colombia y convertirla en un punto de encuentro para la comunidad colombiana e internacional.
La celebración se realizará el próximo 18 de julio en el ArtsPark at Young Circle de Hollywood, Florida, en el marco de las actividades conmemorativas por la Independencia de Colombia en Estados Unidos. Durante esta jornada, la música, el baile, los colores y las tradiciones del Caribe colombiano serán protagonistas de una experiencia cultural que busca conectar a los colombianos en el exterior con sus raíces.
¿Qué es Carnaval Fest?
Carnaval Fest es una iniciativa de Ability to Help y Duarte University, liderada por Zaira Duarte, con el propósito de promover la cultura, la educación y la integración social mediante espacios que fortalezcan la identidad colombiana y el intercambio entre comunidades.
Más que un espectáculo artístico, el evento representa un homenaje al legado del Carnaval de Barranquilla, una tradición reconocida por su diversidad, creatividad y riqueza folclórica. La programación contará con la participación de agrupaciones culturales, comparsas, bailarines, artistas invitados y representantes de la comunidad colombiana.
Además, los asistentes podrán disfrutar de espacios dedicados a la gastronomía, el emprendimiento y las expresiones artísticas nacionales, creando un escenario para destacar el talento colombiano y fortalecer los vínculos culturales entre las nuevas generaciones de migrantes y sus raíces.
“Carnaval Fest nace con el propósito de honrar nuestras tradiciones y demostrar que la cultura colombiana no tiene fronteras. Queremos que cada colombiano se sienta representado y que quienes aún no conocen la grandeza del Carnaval de Barranquilla descubran por qué es uno de los mayores orgullos de nuestro país”, afirmó Zaira Duarte.
Los organizadores extendieron la invitación a medios de comunicación, líderes comunitarios, autoridades locales y público general para ser parte de esta celebración que transformará a Hollywood, Florida, en un escenario de orgullo colombiano.
Con esta iniciativa, Carnaval Fest se consolida como una plataforma cultural que impulsa el patrimonio, el arte y las tradiciones de Colombia en escenarios internacionales, promoviendo el talento latino y fortaleciendo el sentido de comunidad más allá de las fronteras.