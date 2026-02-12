Todo lo que debe saber de la programación del Carnaval de Barranquilla

El sábado arranca con la Batalla de Flores, el desfile más multitudinario del carnaval. La Vía 40 se convierte en el icónico Cumbiódromo, escenario donde desfilan carrozas monumentales que combinan diseño, ingeniería y narrativa visual.

Comparsas de fantasía, danzas tradicionales y la Reina del Carnaval lideran un recorrido que fusiona ritual simbólico y espectáculo masivo.

🎭 Carnaval de la 44: la esencia comunitaria

En paralelo, el Carnaval de la 44 reafirma el carácter popular de la fiesta. Este desfile recorre el suroccidente de la ciudad y destaca el protagonismo de colectivos barriales y danzas tradicionales.

Aquí el folclor se vive con mayor cercanía, menos mediado por grandes estructuras y más conectado con el espíritu que dio origen a la celebración.

🥁 Gran Parada de Tradición y Folclor

El domingo continúa con la Gran Parada de Tradición y Folclor, donde las carrozas dan paso a la esencia patrimonial del carnaval.

Congos, garabatos, mapalé, cumbiambas y son de negro recorren la Vía 40 como archivos vivos de la memoria caribeña, reafirmando el valor cultural de la fiesta.

💃 Gran Parada de Comparsas: creatividad en movimiento

El lunes llega la Gran Parada de Comparsas, donde la creatividad coreográfica y las fusiones musicales toman fuerza. Las agrupaciones presentan montajes que dialogan con ritmos urbanos y propuestas contemporáneas.

Este desfile evidencia que el Carnaval de Barranquilla no es una tradición estática, sino una celebración que se reinventa generación tras generación.

Joselito Carnaval: el cierre simbólico de la fiesta

El martes culmina con el desfile de Joselito Carnaval, una teatral procesión cargada de humor y sátira. En ella, la ciudad representa la “muerte” del personaje que vivió intensamente la fiesta.

Las viudas desconsoladas, las letanías y la exageración colectiva funcionan como ritual de despedida hasta el próximo año, marcando el fin oficial de la celebración.

Eventos nocturnos: conciertos y grandes espectáculos del Carnaval

Si los días están marcados por los desfiles, las noches amplían la experiencia con eventos masivos: