Migración negó ingreso a 3 estadounidenses en el Dorado por alerta de pedofilia

Migración Colombia inadmitió a tres ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que se activaran alertas internacionales asociadas a posibles conductas de pedofilia y turismo con fines de explotación sexual.

Uno de los viajeros tenía como destino final Medellín y ya había sido rechazado previamente en el aeropuerto internacional José María Córdova por la misma razón. En esta ocasión arribó al país en un vuelo procedente de Boston. Los otros dos ciudadanos también llegaron desde Estados Unidos: uno desde Boston y otro desde Orlando.

De acuerdo con la autoridad migratoria, estos casos evidencian una nueva modalidad utilizada por este tipo de viajeros. Según explicó la entidad, tras el fortalecimiento de controles en Antioquia —que el año pasado dejaron cerca de 80 inadmisiones por esta causal— algunas personas estarían intentando ingresar por Bogotá para pasar desapercibidas.

Frente a esta situación, Migración Colombia reforzó los filtros y mecanismos de verificación en El Dorado, principal punto de entrada al país. Como resultado de estos nuevos controles se lograron las tres inadmisiones recientes.

Estos hechos se suman a lo ocurrido la semana pasada, cuando otros dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos por una alerta relacionada con turismo con fines de explotación sexual y por la grabación de una menor de edad durante un vuelo con destino a Bogotá.

Cifras oficiales indican que durante el año anterior fueron inadmitidos 110 viajeros por alertas asociadas a turismo con fines de explotación sexual, la mayoría de nacionalidad estadounidense. En lo que va de 2026 ya se registran 11 inadmisiones por esta causa: seis en el aeropuerto José María Córdova de Medellín y cinco en El Dorado.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, reiteró la postura del Gobierno frente a este fenómeno. “Las instrucciones del presidente Gustavo Petro han sido claras: las puertas del País de la Belleza están cerradas para cualquier forma de turismo con fines de explotación sexual”, afirmó.

La funcionaria agregó que, “con el compromiso de las y los oficiales de Migración Colombia y el intercambio oportuno de información con autoridades internacionales, continuaremos combatiendo este flagelo desde nuestra misionalidad, en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

La entidad destacó que el trabajo articulado entre el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) y el Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales del Aeropuerto El Dorado fue clave para identificar a los viajeros y activar las alertas correspondientes, en una estrategia que busca cerrar el paso a redes y conductas vinculadas con la explotación sexual infantil.