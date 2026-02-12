La modelo Valentina Forero Álvarez aceptó su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos por su participación en un esquema internacional de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. La mujer, de 33 años que residía en Armenia (Quindío), admitió haber liderado una red que movilizó más de 31 millones de dólares en efectivo dentro del sistema financiero estadounidense.

El caso, confirmado por el Departamento de Justicia de EE. UU., se convierte en uno de los procesos recientes más relevantes contra estructuras dedicadas al blanqueo de capitales provenientes de la venta de narcóticos.

Cómo operaba la red de lavado de dinero

De acuerdo con las investigaciones federales, Forero Álvarez coordinaba un esquema que utilizaba a mensajeros colombianos con visa de turista para recoger grandes sumas de dinero en efectivo en distintas ciudades de Estados Unidos.

El dinero, producto de la comercialización de drogas, era posteriormente depositado en el sistema bancario para darle apariencia de legalidad. Los movimientos financieros se realizaron en múltiples estados, entre ellos:

Georgia

Texas

Nueva York

California

Florida

Las autoridades establecieron que las cuentas utilizadas por los mensajeros recibieron depósitos que superan los 31 millones de dólares en efectivo.

Durante el proceso investigativo se incautaron más de 4,8 millones de dólares, presuntamente vinculados directamente con actividades de narcotráfico.

Arresto, extradición y declaración de culpabilidad

Valentina Forero Álvarez fue arrestada en noviembre de 2023 en Armenia, Colombia. Posteriormente, en mayo de 2025, fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

El 9 de febrero de 2026, la modelo se declaró culpable ante un tribunal federal por el delito de conspiración para lavado de dinero. Actualmente permanece bajo custodia federal y se espera que en los próximos meses se conozca su sentencia.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg fue enfático al advertir que las autoridades continuarán identificando y procesando a quienes participen en esquemas de lavado de activos, sin importar si operan dentro o fuera del territorio estadounidense.

Hasta 20 años de prisión y millonarias multas

El delito de conspiración para lavado de dinero en Estados Unidos contempla una pena de hasta 20 años de prisión, además de:

Multas que pueden duplicar el monto del dinero lavado.

Confiscación de bienes adquiridos con recursos ilícitos.

La sentencia final será determinada por el tribunal federal en los próximos meses.

Medidas cautelares en Colombia: 12 propiedades incautadas

En paralelo al proceso en EE. UU., la Fiscalía General de la Nación en Colombia impuso medidas cautelares sobre 12 propiedades vinculadas a Forero Álvarez.

Los bienes, ubicados en ciudades como Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, incluyen inmuebles y vehículos, y están valorados en más de 7.300 millones de pesos.

Según las autoridades colombianas, estas propiedades estaban registradas a nombre de empresas fachada y familiares, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos.