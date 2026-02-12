Inicio
Entretenimiento

Hilary Duff confirma su primera gira en casi 20 años

Jue, 12/02/2026 - 15:53
Estos son los países a los que Hilary Duff, la eterna Lizzie McGuire, visitará con su gira 'The Lucky Me Tour'.
Hilary Duff nueva gira
Créditos:
Redes sociales

La cantante y actriz estadounidense Hilary Duff anunció este jueves su gira mundial 'The Lucky Me Tour', la primera a gran escala en casi dos décadas, que la llevará a visitar siete países, entre ellos México.

La cantante, de 38 años, anunció fechas en EE.UU., Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Comenzará el 22 de junio en Florida y luego en febrero de 2027 irá a la Ciudad de México, informó en un comunicado Live Nation.

La estrella de 'Lizzie McGuire' publicó en sus redes sociales un video anunciando la gira, en la que se le puede ver sacando ropa de su closet de distintas épocas de su carrera musical y en las pantallas.

"¿Qué cabe en mi maleta?", dice Duff antes de sacar accesorios que evocan películas como 'A Cinderella Story' (2004) y 'The Lizzie McGuire Movie' (2003), así como canciones icónicas como 'So Yesterday'.

La cantante había adelantado el anuncio de la gira en su último espectáculo 'Small Rooms, Big Nerves' en Los Ángeles (California, EE.UU.).

Duff lanzará su sexto álbum de estudio, 'Luck… or Something', el 20 de febrero, y se prepara para ofrecer seis presentaciones en el Voltaire del Venetian Resort de Las Vegas: las primeras tres a partir del viernes y otras tres más en mayo.

El álbum llega más de una década después de 'Breathe In. Breathe Out'., el último proyecto musical en el que participó la que alguna vez fue considerada "Reina de Disney".

En los últimos años Duff se había mantenido fuera de los reflectores, siendo la serie 'How I Met Your Father' el único trabajo de gran escala en el que había participado.

En 2025 regresó a la música con el tema 'Mature' y este año lanzó 'Rommates', ambos temas formarán parte de su nuevo disco. 

Creado Por
Agencia EFE
Conciertos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Entradas del Mundial 2026 alcanzan hasta 20 mil dólares en reventa de la FIFA
Entradas del Mundial 2026 alcanzan hasta 20 mil dólares
Los precios del Mundial 2026 se disparan en el portal de reventa de la FIFA. Boletos para la final ya rozan los 20.000 dólares y algunos partidos quintuplican su valor.
Colombia
Avianca reanuda vuelos diarios Bogotá-Caracas tras pausa en noviembre
Avianca reanuda vuelos diarios Bogotá-Caracas tras pausa en noviembre
Avianca reanudó vuelos diarios Bogotá-Caracas. La ruta vuelve tras la suspensión de noviembre y retoma la conexión directa entre capitales.
Entretenimiento
Hilary Duff confirma su primera gira en casi 20 años
Hilary Duff nueva gira
Estos son los países a los que Hilary Duff, la eterna Lizzie McGuire, visitará con su gira 'The Lucky Me Tour'.
La Sala de Salas
El anticandidato
La Sala de Salas
"Como si llegar a la presidencia no fuera el resultado de una disputa política sino una especie de superación mágica de obstáculos"