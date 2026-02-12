Avianca reanuda vuelos diarios Bogotá-Caracas tras pausa en noviembre

La aerolínea Avianca reanudó este jueves sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, una ruta que había sido suspendida en noviembre. La compañía busca volver a mover pasajeros entre las dos capitales y aportar a la reactivación económica y al restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.

Según el itinerario, el vuelo sale de Bogotá a las 7:40 (hora local) y el regreso desde Caracas está programado para las 12:10. En el primer despegue de este jueves, sin embargo, se registró un retraso superior a una hora.

En el aeropuerto El Dorado, el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, destacó que la aerolínea retoma la operación tras “una leve interrupción” y vuelve con frecuencia diaria, luego de más de 60 años conectando ambos países. También subrayó que la ruta no solo facilita el viaje entre capitales, sino la conexión con 83 destinos en 28 países dentro de la red de la compañía.

¿Por qué se suspendieron los vuelos?

A finales de noviembre, aerolíneas colombianas suspendieron operaciones hacia Venezuela tras un aviso internacional de la FAA que recomendaba extremar la precaución al sobrevolar el país y el sur del mar Caribe, en un contexto de actividad militar y deterioro de condiciones de seguridad aérea.

Luego de esa decisión, autoridades venezolanas como el Ministerio de Transporte y el INAC revocaron permisos de vuelo a varias compañías, y se sumaron restricciones en medio de la tensión regional.

Reacciones: expectativa por la reapertura

Entre los pasajeros del primer vuelo estuvo la venezolana Yajaira Aguilar, quien regresa a Caracas tras visitar a una hija que emigró a Argentina. Dijo sentirse “optimista” por los cambios que percibe en su país desde el 3 de enero, y expresó su expectativa de que mejore la economía y que más aerolíneas retomen rutas hacia Venezuela.

En el acto también estuvo la viceministra de Comercio, Industria y Turismo, Sofía Cañón, quien afirmó que, más que un vuelo, despega una reactivación económica y “humana” entre ambos países. “Cuando se conectan las capitales, se conectan las empresas, las familias y las inversiones”, señaló.

¿Qué viene?: otras aerolíneas

La reapertura se viene dando de forma gradual. Wingo reanudó sus vuelos Bogotá-Caracas el 16 de enero y anunció que retomará la ruta desde Medellín a partir del 1 de marzo. Por su parte, Latam Airlines Colombia anunció vuelos entre las dos capitales desde el 23 de febrero.